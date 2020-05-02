Тренер ХК «Локомотив» Скабелка заявил, что был бы рад приходу нападающего Петерссона

Источник: РИА "Новости"

Петерссон провел предыдущий сезон в составе московского «Динамо» и в 47 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 39 (17 шайб + 22 результативные передачи) очков. В плей-офф на счету шведа пять заброшенных шайб и одна голевая передача в шести матчах. Контракт 29-летнего форварда с бело-голубыми истек 30 апреля, на данный момент игрок является неограниченно свободным агентом. По информации ТАСС, «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с Петерссоном, который выступал под руководством Скабелки в казахстанском «Барысе» в сезоне-2018/19.

«Если сам Петерссон примет решение перейти в “Локомотив”, то, конечно, я буду рад. Это сильный игрок, бомбардир, который умеет сделать гол из ничего. К тому же он с каждым сезоном прогрессирует, становится сильнее», — отметил Скабелка.

«Локомотив» объявил о назначении Скабелки на пост главного тренера клуба в субботу. «Я с удовольствием принял это предложение от не чужого для меня клуба, руководитель тот же, который и был, когда я еще был хоккеистом. Конечно, есть волнение, но есть и большие ожидания и надежды, конкретных задач мы пока не проговаривали, но понятно, что все в Ярославле соскучились по результату. Поэтому он, естественно, будет стоять во главе угла», — подчеркнул Скабелка.

«В клубе много молодых игроков. Обязательно планирую продолжать тенденцию доверия молодежи. Это одно из важных и приоритетных направлений, помимо конечного результата», — добавил собеседник агентства.