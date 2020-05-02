«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
Контракт с 31-летним защитником рассчитан на два года.
Минувший сезон Коробов провел в хабаровском «Амуре», сыграв в регулярном чемпионате КХЛ 29 матчей, в которых забросил две шайбы. Ранее Коробов выступал также за нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», московский «Спартак» и подмосковный «Атлант».