Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
27Лучшие спортивные фото 2020 года
16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.

Наверх

Контракт с 31-летним защитником рассчитан на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минувший сезон Коробов провел в хабаровском «Амуре», сыграв в регулярном чемпионате КХЛ 29 матчей, в которых забросил две шайбы. Ранее Коробов выступал также за нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», московский «Спартак» и подмосковный «Атлант».

Читайте также
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Японцы просят Медведеву покинуть их страну
Обнулить чемпионат? Тогда Россия останется без еврокубков
Все в сборной РФ: титулованным биатлонистам дали еще один шанс
Сеск Фабрегас: Месси нравилось, что Неймар был в команде
В ФИФА думают о розыгрыше сезона в течение календарного года
Взгляд в прошлое: каким мог бы быть Instagram Льва Яшина (фото)
Роналду прогулялся по Мадейре с Криштиану-младшим (фото)
Экс-чемпиону России, застрявшему в Болгарии, окажут помощь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь