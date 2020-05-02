«Локомотив» заключил контракт с Баранцевым
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с защитником Денисом Баранцевым, сообщается на сайте КХЛ.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с защитником Денисом Баранцевым, сообщается на сайте КХЛ.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года.
В апреле источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Баранцев согласовал условия контракта с «Локомотивом».
До переезда в Ярославль Баранцев провел четыре сезона в нижегородском «Торпедо». В сезоне-2019/20 защитник провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых записал на свой счет 9 шайб и 8 голевых передач. В 4 матчах