Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля
«Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки.
«Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки.
Наш обозреватель рассуждает на тему чехарды у «штурвала» волжской команды.
В субботу информация об этом, как ни странно, появилась не от ярославского клуба, хотя для всего хоккейного сообщества приход Скабелки в «Локо» был секретом Полишинеля. Сначала заявил о том, что все формальности давно улажены, агент тренера Шуми Бабаев. А уже спустя время сообщение опубликовали на сайте железнодорожников, где говорится, что контракт подписан на три года.
Последняя фраза — срок соглашения — в нашем хоккее имеет совсем незначительный вес. Особенно если это касается контрактов тренеров. С ними в КХЛ не шибко церемонятся, а в Ярославле — так подавно. Скабелка стал уже двадцатым (!) специалистом в волжской команде с того момента, когда «Локо» последний раз становился чемпионом страны. Напомним, железнодорожники выстрелили золотым дуплетом, став чемпионами России в 2002-м и 2003-м. А всего за это время — 17 лет — наставник у клуба сменился в 23-й раз (!), так как Петр Воробьев, финн Хейккиля и канадец Кинг спустя время после расставания возвращались снова. В среднем получается по 0,7 сезона на тренера, если учитывать, что в чемпионате КХЛ-2011/12 команда не выступала.
Те далекие победы случились еще при Владимире Вуйтеке — первом
Его нового прихода Ярославль, помнится, я ждал с нетерпением. Однако спустя семь лет в «Локо» приехал уже не тот
После одного из матчей мы сидели с ним в ярославской раздевалке, и Вуйтек сокрушался, что интервью, которое сделал мой коллега и однофамилец, сорвал его договор со СКА. Чех уже все обговорил с армейцами, деньги в Питере за неполный сезон давали по тем временам для тренера огромные — 25 миллионов. Но пан Владимир был слишком развязанным на язык и имел неосторожность сказать пару совсем нелестных фраз про вратаря Набокова, на которого руководство СКА сделало ставку.
Как знать, но возможно, что это и спасло Владимиру жизнь. Сменивший его Брэд Маккримон разбился осенью 2011 в авиакатастрофе вместе с командой. Сезон-2011/12 железнодорожники в КХЛ пропустили, а затем скорость расставания президента клуба Юрия Яковлева, который занимает свой пост с 1990 года, являясь главным клубным
Уже по этой статистике становится понятно, что
Скабелка для Ярославля не чужой. В 1997-м он был в составе «Торпедо» — так тогда называлась команда, ставшая чемпионом России (официально — первым). А год спустя добавил к золоту еще и бронзу. Было это при тренере Петре Воробьеве, легенде ярославского хоккея. От него Скабелка многое перенял. В том числе умение из не самых звездных игроков слепить боеспособный коллектив.
Это в Ярославле всегда ценилось, но от нового тренера ждут еще и конкретных успехов.
Тренеры «Локомотива» после последнего чемпионства в 2003 году:
Владимир ЮРЗИНОВ-мл. — апрель — октябрь 2003.
Владимир КРЮЧКОВ (и.о.) — октябрь — ноябрь 2003.
Юлиус ШУПЛЕР (Словакия) — ноябрь 2003 — март 2004.
Кари ХЕЙККИЛЯ (Финляндия) — апрель 2004 — апрель 2005.
Владимир ЮРЗИНОВ-ст. — май 2005 — сентябрь 2006.
Николай БОРЩЕВСКИЙ — сентябрь 2006 — январь 2007.
Пол ГАРДНЕР (Канада) — январь — сентябрь 2007.
Кари ХЕЙККИЛЯ (Финляндия) — сентябрь 2007 — февраль 2010.
Петр ВОРОБЬЁВ — февраль — май 2010.
Кай СУЙККАНЕН (Финляндия) — май — ноябрь 2010.
Владимир ВУЙТЕК (Чехия) — ноябрь 2010 — апрель 2011.
Брэд МАККРИММОН (Канада) — 29 мая 2011 — погиб вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011.
Том РОУ (США) — 9 апреля 2012 — 19 сентября 2013.
Петр ВОРОБЬЁВ — 20 сентября 2013 — 3 февраля 2014.
Дэйв КИНГ (Канада) — 3 февраля 2014 — 10 апреля 2014.
Шон СИМПСОН (Канада) — 11 апреля 2014 — 30 сентября 2014.
Дэйв КИНГ (Канада) — 1 октября 2014 — 30 апреля 2015.
Алексей КУДАШОВ — 1 мая 2015 — 4 октября 2017.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ — 4 октября 2017 — 1 мая 2019.
Крэйг МАКТАВИШ (Канада) — 16 мая 2019 — 24 сентября 2019.
Александр АРДАШЕВ (и.о.) — 24 сентября — 20 октября 2019.
Майк ПЕЛИНО (Канада) — 21 октября 2019 — 1 мая 2020.
Андрей СКАБЕЛКА — со 2 мая 2020.
Кузнецов Дмитрий