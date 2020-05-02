Кто подпишет Доуса, останется ли в «Магнитке» Мозякин? 17 лучших свободных агентов КХЛ

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1 мая в КХЛ открылось трансферное окно, и в этот день многие клубы официально оформили несколько интересных и важных сделок.

Но это был лишь старт межсезонья. Впереди у менеджеров команд ещё полно работы, тем более что на рынке остаётся немало любопытных свободных агентов. Рассказываем о них.

Ограниченно свободные агенты

Большинство ограниченно свободных агентов выходят на рынок лишь формально. Их прежние клубы имеют первоочередное право договориться с игроками о новых контрактах, причём сделать это до 1 мая. Но не всегда квалификационное предложение устраивает хоккеистов, и после открытия трансферного окна за них могут побороться другие команды. Для этого нужно перебить квалификацию клуба-правообладателя и заплатить ему денежную компенсацию.

Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 64 игры, 26 (5+21) очков

Защитник Дамир Шарипзянов — один из самых лакомых кусков, который сейчас можно оторвать от «Нефтехимика». Молодой защитник в минувшем сезоне был лидером обороны нижнекамцев, четвёртым бомбардиром «волков», а ещё Шарипзянов дебютировал в сборной России. Понятно, что и сам игрок заинтересован в повышении, и спрос на него имеется.

По имеющейся информации, защитнику уже сделал контрактное предложение «Авангард». У «Нефтехимика» есть неделя, чтобы его повторить, но высока вероятность, что Шарипзянов сменит Нижнекамск на Балашиху.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_p5jT8FKFf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-01T18:05:50+00:00">1 Май 2020 в 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Демидов («Сибирь»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 38 игр, 7 (0+7) очков

Воспитанник «Крыльев Советов» Демидов заявил о себе, как о перспективном пакмувере, ещё в молодёжке СКА 5 лет назад, а дорога в КХЛ ему открылась в Новосибирске. В «Сибири» Николай прогрессировал до одного из ведущих защитников команды, и со временем стал интересен и другим клубам. Их не отпугивает даже прошлый сезон, оказавшийся скомканным у Демидова из-за тяжёлой травмы.

Уже в ближайшем будущем Николай может вырасти в элитного по меркам КХЛ защитника-бомбардира, и «Сибирь», конечно, заинтересована в продолжении сотрудничества. Клуб дал Демидову квалификацию, но генменеджер сибиряков Кирилл Фастовский намекнул, что ситуацию с Николаем должен «разрулить» рынок. Поговаривают, что к защитнику есть предметный интерес со стороны СКА и «Авангарда».

Дамир Жафяров («Торпедо»), 26 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 59 игр, 39 (17+22) очков

У Жафярова выдался прорывной сезон в «Торпедо», особенно его первая половина. Дамир шёл в числе лучших бомбардиров всей лиги, сыграл за сборную России на двух этапах Евротура. Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски на этом отрезке даже сравнил Жафярова с Никитой Кучеровым.

Провести весь чемпионат в таком духе у форварда не получилось, во многом повлияла травма, полученная в декабре. Но Жафяров всё равно стал вторым бомбардиром автозаводцев, и теперь «Торпедо» вряд ли сможет удержать Дамира в составе. Клуб предложил игроку квалификацию, но агент Жафярова Шуми Бабаев уже заявил, что форвард отправится в НХЛ. Однако, зная прошлогоднюю историю других клиентов Бабаева, Антона Бурдасова и Владимира Ткачёва-младшего, стопроцентно закладываться на это не стоит. Жафяров легко может в результате всплыть и в одном из топ-клубов КХЛ. С большой долей вероятности сейчас можно сказать только то, что в «Торпедо» Дамира больше не будет.

Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи»), 25 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 52 игры, 39 (21+18) очков

Стрёмвалль — очередная находка скаутинга ХК «Сочи» на скандинавском рынке. В южный город швед год назад приезжал с резюме лучшего бомбардира финского чемпионата, и в КХЛ Мальте планку не уронил. В составе «леопардов» Стрёмвалль набрал больше всех очков, забил больше всех голов и умело использовал этот трамплин в лучшую жизнь. Формально Мальте стал ограниченно свободным агентом, но в его контракте с «Сочи» был пункт, согласно которому южане по окончании сезона не будут пытаться удержать хоккеиста и предлагать ему квалификацию.

Стрёмвалль мог уехать в НХЛ (им активно интересовался «Детройт»), но похоже, что из-за нестабильной ситуации в мире, Мальте пока отложил отъезд в Америку и продолжит карьеру в российском топ-клубе. Говорят, что главным претендентом на шведа является «Авангард».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_p7uADFHl6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_p7uADFHl6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_p7uADFHl6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-01T18:24:46+00:00">1 Май 2020 в 11:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Толчинский (ЦСКА), 25 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 43 игры, 22 (14+8) очка

Воспитанник армейской школы хоккея Сергей Толчинский два года назад вернулся в систему ЦСКА после неудачных попыток закрепиться в НХЛ. Возможно, в Америке его подвели миниатюрные габариты, однако в составе красно-синих Толчинский постепенно сумел заиграть. Хотя в ЦСКА тоже любят плечистых, фактурных игроков.

В эти два годы Сергей постоянно барражировал между основой и фармом, но в минувшем сезоне это не помешало ему проявить себя достаточно ярко. Толчинский забросил 14 шайб, и стал пятым снайпером ЦСКА, хотя сыграл гораздо меньше своих одноклубников. Сейчас быстрому, техничному и юркому нападающему необходимо расти, но армейцы из-за жёсткого потолка зарплат не могут предложить Толчинскому хорошие контрактные условия. Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Сергей уже принял предложение другого клуба, а у ЦСКА нет возможности его повторить. По нашим данным, этим другим клубом является «Авангард».

Миро Аалтонен (СКА), 26 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 49 игр, 28 (11+17) очков

Финский центрфорвард, которого по ходу прошлого чемпионата СКА нагло увёл у «Витязя», тоже становится ограниченно свободным агентом. Аалтонен, тащивший на себе подмосковную команду, наверняка интересует многие клубы КХЛ, но весь вопрос в том, как решат поступить с форвардом в Санкт-Петербурге. Если СКА видит в Аалтонене хоккеиста первых звеньев (что вероятно, учитывая уход Лехтери и Коскиранты), то наверняка предложит Миро достойный контракт. Но не исключён вариант, при котором на Аалтонена найдутся другие покупатели, и армейцы решат, что бороться за легионера нецелесообразно.

Никита Михайлис («Барыс»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 33 (17+16) очка

Михайлис — самый талантливый казахстанский хоккеист нового поколения. Всё при нём: и бросок, и техника, и видение площадки, и тонкий спортивный ум. Но самый главный плюс — Михайлис ещё очень молод, и потолок его возможностей пока не известен никому.

«Барыс», конечно, пытается оставить Никиту дома, но сделать это клубу будет очень трудно. Скорее всего, на Михайлиса был бы спрос в других командах и при прежних правилах игры, но сейчас казахстанцы и вовсе перестали считаться легионерами в КХЛ, и это обстоятельство открывает Никите широкую дорогу на экспорт. К тому же, «Барыс» явно будет не в состоянии тягаться кошельками с российскими грандами.

Логично предположить, что Михайлис отправится в «Локомотив» вслед за Андреем Скабелкой, который и стал проводником Никиты во взрослый хоккей. Но о каких-то предметных разговорах на тему переезда Михайлиса в Ярославль пока ничего неизвестно, так что сейчас возможны разные варианты. В том числе и новый договор форварда с «Барысом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_qB_7tldXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_qB_7tldXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_qB_7tldXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-01T19:19:39+00:00">1 Май 2020 в 12:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неограниченно свободные агенты

На них нет прав ни у одного клуба КХЛ, и они вольны сами выбирать себе новую команду.

Вячеслав Войнов, 30 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 42 (11+31) очка, «Авангард»

Лучший русский защитник прошлого сезона КХЛ (даже с учётом проваленного плей-офф) 1 мая официально покинул «Авангард», а его агент заявил, что Войнов пока не вёл переговоров с клубами нашей лиги. Очевидно, что Вячеслав снова смотрит в сторону НХЛ, но подписаться там хоккеисту может помешать неопределённость с будущим сезоном и личный бэкграунд Войнова — историю с бытовым насилием многолетней давности на Западе никто спускать на тормозах не собирается.

Так что нельзя исключать, что Вячеслава в КХЛ мы ещё увидим. Если в Америке от него продолжат воротить нос, то хоккеист может поменять свою позицию в переговорах с российскими командами.

Найджел Доус, 35 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 64 игры, 51 (20+31) очко, «Автомобилист»

Доус далеко не лучшим образом провёл последний плей-офф в «Автомобилисте», но вряд ли репутация форварда сильно от этого пострадала. В КХЛ мы наблюдаем за игрой Найджела уже на протяжении девяти сезонов, и знаем, на что способен этот талантливый мастер. На форварда, выбивающего на четвёртом десятке лет более 50 очков и стабильно забивающего 20−25 голов за чемпионат, точно будет спрос. Тем более что Доус в КХЛ теперь не легионер.

Главная загвоздка — в величине контракта хоккеиста, ведь не секрет, что Доус был одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Если Найджел не согласиться ужаться в зарплате, то его потенциальные покупатели трижды подумают, прежде чем тратить на Доуса значительную часть платёжки. Всё-таки форварду уже 35, и, заваленный деньгами и лишённый мотивации, он может неожиданно поехать с ярмарки уже в следующем чемпионате.

Мэттью Фрэттин, 32 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 игр, 33 (11+22) очка, «Ак Барс»

Фрэттин — канадский нападающий с ярко выраженными бомбардирскими способностями. Полтора года Мэттью был одним из лидеров «Барыса», а прошлый сезон провёл в «Ак Барсе», где его результативность немного упала и слегка сменился функционал, однако Фрэттин был полезен своей команде даже в рамках жёсткой системы Дмитрия Квартальнова. В Казани с хоккеистом продлевать контракт не стали, но это не значит, что Мэттью пора списывать из КХЛ. Многим клубам лиги он может пригодиться, хотя нельзя исключать, что Фрэттин продолжит карьеру где-нибудь в Европе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_rpp5XFaKf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_rpp5XFaKf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_rpp5XFaKf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-02T10:25:24+00:00">2 Май 2020 в 3:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дастин Бойд, 33 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 56 игр, 22 (13+9) очка, «Барыс»

Пожалуй, Бойд — не тот хоккеист, за которым сейчас выстроится очередь из желающих. Дастин уже не молод, а его лучшие годы остались в прошлом, когда в «Барысе» сияла тройка Боченски — Бойд — Доус. Однако у натурализованного казахстанца есть несомненные преимущества: он прекрасно адаптирован в КХЛ и со следующего сезона не будет считаться легионером. Если какая-либо команда попробует воссоздать связку Бойд-Доус, то может получиться любопытный эксперимент.

Линус Виделль, 34 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 42 игры, 34 (11+23) очка, «Барыс»

Виделль тоже уже через пару лет перейдёт в разряд ветеранов, но в последние два года швед играет просто шикарно. Причём, в независимости от клубной прописки. Да и раньше швед, выступающий в КХЛ уже восемь сезонов, никогда не опускался ниже определённого уровня, однако ни разу не подписывал контракты с топ-клубами.

Может быть, сейчас к Виделлю придёт признание, и ему дадут шанс в команде, претендующей на титул? В минувшем чемпионате у Линуса сложилась отличная связка с Корбаном Найтом в «Барысе», можно даже сказать, что швед оживил канадца, долго втягивавшегося в сезон. Найт вчера подписался с «Авангардом», и, возможно, «ястребы» уже задумались о воссоединении результативного дуэта.

Андре Петерссон, 29 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 53 игры, 45 (22+23) очков, «Динамо» М

Миниатюрный шведский нападающий с отличным броском и потрясающим голевым чутьём отыграл в КХЛ уже шесть сезонов, но задержаться надолго в топ-клубе у него пока не получается. При этом Петерссон и в «Авангарде», и в «Барысе», и в московском «Динамо» здорово проявлял себя в плей-офф, но договариваться о новом контракте Андре, как правило, мешали приличные финансовые запросы.

Вот и сейчас швед торгуется с бело-голубыми, которые не могут сильно улучшить его условия из-за жёсткого потолка зарплат. При этом у Петерссона, разумеется, есть предложения от других клубов. Посмотрим, чем закончатся переговоры, но агент Андре Алёша Пилко уверяет, что окончательное решение уже близко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_sG2HFlap5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_sG2HFlap5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_sG2HFlap5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-02T14:40:29+00:00">2 Май 2020 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эрик О’Делл, 29 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 51 игра, 17 (6+11) очков, «Металлург»

Сезон у канадского центрфорварда в «Металлурге» откровенно не получился, но списывать О’Делла со счетов рановато. В Магнитогорске вообще мало кто может записать прошлый чемпионат в актив, и неправильно оценивать хоккеиста в отрыве от результатов команды. Мы помним, что в «Сочи» Эрик был лидером, ведущим центрфорвардом, умеющим и забить, и отдать, а в «Металлурге» у канадца, возможно, просто не пошло.

Учитывая, что О’Делл выступает на всегда дефицитной позиции центрального нападающего, у Эрика может быть немало предложений из КХЛ в это межсезонье. Да и его ценник после выступления в «Магнитке» вряд ли будет сильно задран.

Йоонас Кемппайнен, 32 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 игр, 16 (8+8) очков, СКА

Фактурный центрфорвард после двух ярких сезонов в «Салавате» растворился в СКА, хотя это и было немного предсказуемо. Зато Кемппайнен стал выступать ближе к дому, а семейные ценности, порой, гораздо важнее спортивных. Однако контракт с петербуржцами у Йоонаса закончился, и нужно принимать решение о будущем. Многое, как и в случае с Аалтоненом, будет зависеть от СКА.

В Санкт-Петербурге после ухода Лехтеря и Коскиранты наклёвывается дефицит хороших центров, и СКА может предложить Кемппайнену новый договор. Но вряд ли нападающий будет первоочередной трансферной целью армейцев. С другой стороны, в возвращении Йоонаса уже сейчас заинтересованы в Уфе — в «Салавате» финну планируют снова предложить место в первом звене. Посмотрим, что выберет сам Кемппайнен, если у него, конечно, будет выбор.

Линден Вей, 28 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 56 игр, 50 (14+36) очков, ЦСКА

Вей, пожалуй, самый топовый легионер в КХЛ, выходящий на рынок в это межсезонье. Совсем не старый, адаптированный в нашей лиге универсал с отличным чувством паса и видением площадки, умеющий продуктивно сыграть с разноплановыми партнёрами. У Вея здорово получалось и в «Барысе» в связке с Доусом, и в ЦСКА, где он соединял Капризова и Григоренко.

В армейском клубе от Линдена отказались из-за перебора легионеров, сейчас мы ждём его в другой топ-команде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_rut4wFmnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_rut4wFmnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_rut4wFmnm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-02T11:09:38+00:00">2 Май 2020 в 4:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Мозякин, 39 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 62 игры, 46 (17+29) очков, «Металлург»

Главному русскому бомбардиру в следующем году исполнится уже 40 лет, но Мозякин по-прежнему держится в топе КХЛ. Поэтому к его персоне и прикован повышенный интерес, такие «пенсионеры» нужны многим клубам. Но не секрет, что сам Мозякин рассматривает, в первую очередь, вариант с «Магниткой». В Магнитогорске он живёт уже семь лет, а его сын играет в МХЛ за «Стальных лисов».