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20:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» подписал контракты на год с Дэнфортом, Теденбю и Хультстремом

«Витязь» подписал контракт сроком на один год с канадским форвардом Джастином Дэнфордом, шведским нападающим Маттиасом Теденбю и шведским защитником Линусом Хульстремом, сообщил РИА Новости генеральный менеджер подмосковного хоккейного клуба Игорь Варицкий.

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«Витязь» занял седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20, а в первом раунде плей-офф уступил петербургском СКА со счетом 0−4 в серии. В марте РИА Новости сообщало, что «Витязь» подпишет годичные контракты со шведами Линусом Хультстремом и Маттиасом Теденбю.

27-летний Дэнфорт провел последние два сезона в финском «Лукко». В сезоне-2019/20 набрал 60 очков (27 голов и 33 передачи) в 56 матчах и стал лучшим бомбардиром финского чемпионата.

27-летний защитник Хульстрем последние пять сезонов провел в «Юргордене». В сезоне-2019/20 занял первое место в списке лучших снайперов шведского чемпионата среди защитников (15 голов, 32 очка).

30-летний форвард Теденбю провел сезон-2019/20 в швейцарском «Давосе», где набрал 37 очков (18 голов и 19 передач) в 48 матчах. До этого пять сезонов играл в шведском «ХВ-71», куда вернулся после четырех лет в системе клуба НХЛ «Нью-Джерси».

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