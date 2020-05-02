«Витязь» подписал контракты на год с Дэнфортом, Теденбю и Хультстремом

«Витязь» занял седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20, а в первом раунде плей-офф уступил петербургском СКА со счетом 0−4 в серии. В марте РИА Новости сообщало, что «Витязь» подпишет годичные контракты со шведами Линусом Хультстремом и Маттиасом Теденбю.

27-летний Дэнфорт провел последние два сезона в финском «Лукко». В сезоне-2019/20 набрал 60 очков (27 голов и 33 передачи) в 56 матчах и стал лучшим бомбардиром финского чемпионата.

27-летний защитник Хульстрем последние пять сезонов провел в «Юргордене». В сезоне-2019/20 занял первое место в списке лучших снайперов шведского чемпионата среди защитников (15 голов, 32 очка).