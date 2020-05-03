«Топ-клубы расстаются с десятью игроками! Такого раньше не было». Первое интервью Скабелки в роли главного тренера «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

До перехода в «Локомотив» Андрей Скабелка два года отработал в «Барысе», который в прошедшем сезоне занял второе место на Востоке в регулярном чемпионате, а затем победил «Магнитку» в первом раунде плей-офф.

«Локомотив» в прошлом сезоне сменил на посту главного тренера трех наставников.

Лучшим сезоном для Скабелки в КХЛ стал чемпионат 2014/15, когда Андрей, возглавляя «Сибирь», дошел до финала Востока и завоевал бронзовые медали.

С 1995 по 1998 год Скабелка играл за ярославское «Торпедо», впоследствии переименованное в «Локомотив».

— «Локомотив» — клуб с хорошими победными традициями, поэтому для меня работа в нем — большой вызов, — не скрывает Андрей Скабелка. — Приступаю к работе с ярославской командой с волнением, но одновременно с энтузиазмом и большими надеждами.

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«Доволен, что Паскуале тоже перешел в “Локомотив”»

— Насколько сложно принимать команду в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса?

— Конечно, непросто. Обычно когда переходишь в другой клуб, в конце сезона уже успеваешь лично познакомиться с ребятами. Но с другой стороны, есть много времени, чтобы обдумать и решить какие-то вопросы. Можно поработать с видео, вспомнить какие-то наработки. Это тоже интересно, хотя живой работы и не заменит.

— Одновременно с вами с «Локомотивом» подписал контракт и экс-вратарь «Барыса» Эдвард Паскуале. Его переход — ваша инициатива?

— Эдди — сильный вратарь, и я доволен, что он вновь будет играть за мою команду. Но здесь речь не идет о том, что это «тренер с собой кого-то забрал».

Забрать кого-то из команды вообще невозможно. Есть работа генеральных менеджеров, которые занимаются подбором игроков. Переход Паскуале в «Локомотив» — хорошее решение.

— В последние годы вы тренировали восточные клубы КХЛ. Будет ли разница в работе с командой на Западе?

— Разница есть. На Востоке ты должен ловить часовые пояса. То лететь на Запад, потом возвращаться еще дальше на Восток. Тут мне придется перестраиваться, потому что уже появились некоторые привычки. Ну и, конечно, западные команды немного отличаются от восточных. Это тоже своеобразный вызов. Но мы с этим справимся.

«Раздевалка “Барыса” опустела за полчаса»

— Как вы оцените выступление «Барыса» в прошлом чемпионате?

— Если бы мы не прошли первый раунд, в котором обыграли «Магнитку», это было бы ударом. Потому что мы учли прошлые ошибки и этой весной подошли к плей-офф в очень хорошей форме, практически без травм. Не знаю, как сложился бы второй раунд с «Сибирью», но мы готовились к нему с горящими глазами.

— Как вы восприняли новость о том, что «Барыс» завершает выступление в Кубке Гагарина? Что тогда вообще творилось в команде?

— Все произошло очень сумбурно. Мы готовились ко второму раунду, как раз провели очередную тренировку. А после нее в раздевалку зашел президент нашего клуба Борис Иванищев и объявил, что все спортивные мероприятия в Казахстане отменяются. Такое решение приняло руководство страны. И «Барыс» в связи с этим тоже снимается с плей-офф. Конечно, вся команда сильно расстроилась. Потом нам порекомендовали как можно скорее выехать из страны, ведь в составе «Барыса» много иностранцев было.

Сказали, что и границы, и международный аэропорт будут закрываться. Раздевалка опустела буквально за полчаса. Никто не говорил никому каких-то особенных слов. Хотя внезапно завершенный сезон вызвал, конечно, огромное сожаление. А на прощание все пожелали друг другу не болеть, а как можно скорее добраться до дома.

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«Потолок зарплат еще больше подравняет команды»

— У вас есть ощущение, что команды в лиге выравниваются по силе? И ускорит ли этот процесс снижение потолка зарплат?

— Пожалуй, да. Уже в прошлом сезоне в некоторых матчах были непредсказуемые результаты, когда явные фавориты уступали. Большого разрыва в мастерстве уже нет. И новый потолок еще больше подравняет команды. Посмотрите на трансферную кампанию, начавшуюся в мае. Такие команды как СКА, ЦСКА, «Авангард», «Магнитка» расстаются с восемью, а то и десятью игроками. Такого раньше никогда не было! Очевидно, что топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше. Поэтому эти ребята разойдутся по лиге и усилят команды, в которые придут.

— Как проводите отпуск в условиях пандемии?

— Я сам родом из Минска, из Белоруссии. У нас там нет жестких ограничительных мер из-за коронавируса. Можно гулять где угодно. Парки и рестораны открыты. Но люди же смотрят телевизор и чувствуют, что опасность есть. Поэтому стараются пореже встречаться, больше общаются по телефону. Тем не менее спортом мы занимаемся. Так что желаю всем здоровья, а все остальное наладится! Все мы ждем начала следующего сезона. Надеюсь, что к открытию тренировочных лагерей можно будет свободно передвигаться и жить полноценной жизнью.

Дмитрий Пономаренко