Скабелка официально возглавил «Локомотив». Сможет ли тренер там нормально работать?

Источник: РИА "Новости"

Назначение

Андрей Скабелка официально возглавил «Локомотив». Контракт с тренером подписали на три года, но это не означает ровным счетом ничего, так как этот же специалист на такой же срок подписывал договор с «Авангардом». Но, кажется, впервые ярославский клуб дает тренеру такое жирное соглашение. Беда в том, что руководство железнодорожников не поменялось и от них можно ждать любых сюрпризов. Если они были недовольны Алексеем Кудашовым, у которого система, Дмитрием Квартальновым, у которого тоже система, то с чего это они позволят Скабелке работать спокойно? Оснований для этого нет. Разве белорусский специалист намного сильней упомянутых коллег? Он, как минимум, на одном уровне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xOK2793i-mw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, этап его карьеры в Казахстане получился неплохим, но там и руководство было довольно либеральным, даже в трудные моменты не трепало нервы тренеру. В Ярославле к победам со счетом 6:4 относятся негативно, считая, что команда так играть не имеет право. Интересный, но очень нервный союз. Уверен, что Скабелку не тронут во время первого сезона, даже если команда будет играть очень плохо. Но, допустим, не получится выйти в финал конференции. Сразу же начнутся разборки. Да и я не уверен, что Скабелка долго будет терпеть постоянные собрания и накачки, а также Юрия Лукина рядом с коллективом. Но и сделать с этим он ничего не сможет.

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Усиление

«Витязь» укрепился тремя легионерами, в итоге сейчас у команды уже четыре иностранца, а с прошлого сезона остался только Якуб Ержабек. Эти контракты говорят о том, что финансовое положение клуба стабильное, не идет речь о том, чтобы пропустить ближайший турнир. Теперь мы радуемся и этому. Так что же за легионеры приехали в Подольск? Скажем сразу, что все трое должны были оказаться в нашей лиге, так как в Европе показали себя с лучшей стороны. Маттиас Теденбю с неплохой статистикой в чемпионате Швейцарии, Джастин Дэнфорт отлично проявил себя в финском турнире, даже защитник Линус Хульстрем показывал результативную игру в Швеции.

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий всегда мог найти приличных иностранцев, на которых не обращали внимание другие. Были и ошибки, но общий процент очень высокий, а показать стопроцентный результат неспособен никто.

Да и логика видна. Команде необходимы те, кто будет забивать и делать результат при системе Кравеца. Оба форварда годятся в первое-второе звено, защитник — в первую пару и большинство.

Самый известный из новичков — Теденбю. Во-первых, очень техничный, во-вторых, 12 лет назад он был выбран в первом раунде НХЛ, пусть и в Северной Америке не слишком-то получилось. Но в АХЛ у него 0,5 очка за матч, для КХЛ это отлично. После возвращения в Европу никогда ниже определенного уровня не опускался. Приглашение Дэнфорта — риск. Он провел два хороших сезона в Финляндии, но на своей родине доигрался до ECHL. Линус всю жизнь провел в Швеции, но сборную практически не интересовал, зато неожиданно стал набирать очень много очков. В клубе просто нет защитников, которые бы могли составить ему конкуренцию.

Контракт

«Салават Юлаев» пока совершает странные сделки. К ним можно отнести и смену тренера, когда клуб возглавил помощник Николая Цулыгина, а прежний главный остался в запасе. Большие потери у клуба в атаке, так как до сих пор неизвестно, кто же сможет заменить Линуса Умарка. Но хотя бы Александра Кадейкина сумели оставить. В защите же провал за провалом. Упустили Дмитрия Сергеева, Михаила Пашнина Захара Арзамасцева. Но зато подписали контракт с Дмитрием Коробовым и это вообще не укладывается в голове.

Коробов — известный хоккеист. У него были хорошие сезоны, но последний, наверное, был в 2016 году, когда он защищал цвета «Спартака». После этого, к сожалению, Дмитрий ничем похвастаться не может, а в прошлом сезоне он не выдерживал конкуренцию даже в «Амуре». И ему еще дали двухлетнее соглашение! И ладно бы случился только провал в Хабаровске. Там могло совпасть много факторов: слабая команда, часовые пояса. Но до этого был ужасный период в «Торпедо», а также не самый лучший сезон в минском «Динамо», когда в клубе не вытерпели и расторгли контракт. И главное никаких объяснений от руководства уфимцев. Вы бы хоть тогда специальные пресс-конференции проводите, так как к этому контракту уж очень много вопросов. Я с ходу назову пять защитников в ВХЛ, которые не хуже Коробова. Пока с селекцией в «Салавате Юлаеве» явно не все гладко.

Алексей Шевченко