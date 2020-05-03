Клуб КХЛ «Спартак» обменял Хохлачева в «Авангард» на Широкова
ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Хохлачев обменян московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» на форварда Сергея Широкова в омский «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Хохлачев обменян московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» на форварда Сергея Широкова в омский «Авангард». Об этом сообщает
Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева — до 30 апреля 2021 года.
26-летний Хохлачев в прошедшем сезоне КХЛ провел 62 матча, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 результативная передача). До «Спартака» в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Бостон» во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.
Широкову 34 года, в прошлом сезоне он провел 44 матча и набрал 24 очка (10 шайб + 14 передач). На драфте НХЛ 2006 года «Ванкувер» выбрал Широкова в шестом раунде под общим 163-м номером. В КХЛ, помимо «Авангарда», он играл за московский ЦСКА и СКА. Широков является победителем Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем чемпионатов мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.