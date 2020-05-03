Клуб КХЛ «Спартак» обменял Хохлачева в «Авангард» на Широкова

Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева — до 30 апреля 2021 года.

26-летний Хохлачев в прошедшем сезоне КХЛ провел 62 матча, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 результативная передача). До «Спартака» в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Бостон» во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

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