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12:30 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Спартак» обменял Хохлачева в «Авангард» на Широкова

ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Хохлачев обменян московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» на форварда Сергея Широкова в омский «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Омска.

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Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева — до 30 апреля 2021 года.

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26-летний Хохлачев в прошедшем сезоне КХЛ провел 62 матча, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 результативная передача). До «Спартака» в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Бостон» во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

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Широкову 34 года, в прошлом сезоне он провел 44 матча и набрал 24 очка (10 шайб + 14 передач). На драфте НХЛ 2006 года «Ванкувер» выбрал Широкова в шестом раунде под общим 163-м номером. В КХЛ, помимо «Авангарда», он играл за московский ЦСКА и СКА. Широков является победителем Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем чемпионатов мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

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