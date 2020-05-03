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15:11 (мск), источник: ТАСС

В «Металлурге» заявили, что вопрос продления контракта с Мозякиным фактически решен

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос продления контракта с форвардом магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергеем Мозякиным фактически решен. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

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Мозякину 39 лет, он выступает за «Металлург» с 2011 года. Срок его контракта истек 30 апреля. По информации издания «Спорт-Экспресс», форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. 30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21.

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«Время изучить вопрос у нас еще есть. Фактически вопрос, наверное, решен, поэтому непринципиально, когда оформить бумаги. Думаю, к соглашению мы придем все равно», — сказал Ласьков.

В составе «Металлурга» Мозякин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, в 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.

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