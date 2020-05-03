В «Металлурге» заявили, что вопрос продления контракта с Мозякиным фактически решен

Мозякину 39 лет, он выступает за «Металлург» с 2011 года. Срок его контракта истек 30 апреля. По информации издания «Спорт-Экспресс», форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. 30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21.
«Время изучить вопрос у нас еще есть. Фактически вопрос, наверное, решен, поэтому непринципиально, когда оформить бумаги. Думаю, к соглашению мы придем все равно», — сказал Ласьков.
В составе «Металлурга» Мозякин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, в 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.