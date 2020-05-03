В «Металлурге» заявили, что вопрос продления контракта с Мозякиным фактически решен

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

Мозякину 39 лет, он выступает за «Металлург» с 2011 года. Срок его контракта истек 30 апреля. По информации издания «Спорт-Экспресс», форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. 30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Время изучить вопрос у нас еще есть. Фактически вопрос, наверное, решен, поэтому непринципиально, когда оформить бумаги. Думаю, к соглашению мы придем все равно», — сказал Ласьков.