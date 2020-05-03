Бывший хоккеист «Спартака» Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»

Источник: РИА "Новости"

Контракт 31-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Даугавиньш предыдущие два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в «Спартаке». В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, латвийский нападающий провел 65 матчей, набрав 44 очка (20 шайб + 24 результативные передачи). Ранее Даугавиньш выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», а также за московское и рижское «Динамо». Всего в лиге форвард провел 401 матч, в которых набрал 244 очка (101+143).