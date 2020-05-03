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15:23 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Спартака» Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»

ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Об этом сообщает пресс-служба «Витязя».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 31-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Даугавиньш предыдущие два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в «Спартаке». В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, латвийский нападающий провел 65 матчей, набрав 44 очка (20 шайб + 24 результативные передачи). Ранее Даугавиньш выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», а также за московское и рижское «Динамо». Всего в лиге форвард провел 401 матч, в которых набрал 244 очка (101+143).

Даугавиньш имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2006 году он был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 91-м номером. Помимо «Оттавы» латвийский хоккеист играл в НХЛ за «Бостон», проведя в общей сложности в заокеанской лиге 91 матч и набрав 15 очков (6+9).

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