Бывший хоккеист «Спартака» Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»
ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Об этом сообщает
ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Об этом сообщает
Контракт 31-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.
Даугавиньш предыдущие два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в «Спартаке». В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен
Даугавиньш имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2006 году он был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 91-м номером. Помимо «Оттавы» латвийский хоккеист играл в НХЛ за «Бостон», проведя в общей сложности в заокеанской лиге 91 матч и набрав 15 очков (6+9).