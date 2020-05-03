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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Барыса» по конференции подписал экс-форварда шести клубов КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Станиславом Бочаровым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Соглашение рассчитано на два года. В минувшем сезоне Бочаров провел 62 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате и набрал 35 (20+15) очков. Также в его активе одна результативная передача в четырех играх плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в КХЛ 28-летний Бочаров также выступал за «Сочи», «Ладу», «Адмирал», «Югру» и «Ак Барс». Всего в лиге он провел 453 матча и набрал 161 (80+81) очко.

Отметим, что «Автомобилист» в минувшем сезоне занял четвертое место в Восточной конференции, где вторым финишировал казахстанский «Барыс». В первом раунде плей-офф клуб из Екатеринбурга уступил «Сибири» с общим счетом 1−4.

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