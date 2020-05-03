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16:55 (мск), источник: ТАСС

Ласьков: Выступавший в «Металлурге» швед Расмуссен хочет вернуться в НХЛ

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Деннис Расмуссен, на протяжении двух последних сезонов выступавший за «Металлург», может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

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Источник: РИА "Новости"

29-летний Расмуссен в 54 матчах регулярного чемпионата досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона Континентальной хоккейной лиги набрал 33 очка (10 шайб + 23 результативные передачи). Ранее швед с 2015 до 2017 годы выступал за клубы НХЛ «Чикаго» и «Анахайм».

«Квалификационное предложение Расмуссену сделано, он пока настроен на НХЛ. Это его личное дело, мы его пока в уме держим», — сказал Ласьков.

Первый вице-президент «Металлурга» подтвердил информацию про интерес клуба к форварду «Локомотива», вице-чемпиону мира среди молодежных команд Павлу Красковскому.

«Мы видим его центральным нападающим в третьем звене. Он готов перестроиться, у него был не очень удачный сезон. Илья Петрович [Воробьев] его хорошо знает и по сборной, знает его работоспособность. Сам он готов перестроиться и понимает, что от этого зависит его карьера», — отметил Ласьков.

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