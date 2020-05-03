Ласьков: Выступавший в «Металлурге» швед Расмуссен хочет вернуться в НХЛ

29-летний Расмуссен в 54 матчах регулярного чемпионата досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона Континентальной хоккейной лиги набрал 33 очка (10 шайб + 23 результативные передачи). Ранее швед с 2015 до 2017 годы выступал за клубы НХЛ «Чикаго» и «Анахайм».
«Квалификационное предложение Расмуссену сделано, он пока настроен на НХЛ. Это его личное дело, мы его пока в уме держим», — сказал Ласьков.
Первый вице-президент «Металлурга» подтвердил информацию про интерес клуба к форварду «Локомотива», вице-чемпиону мира среди молодежных команд Павлу Красковскому.
«Мы видим его центральным нападающим в третьем звене. Он готов перестроиться, у него был не очень удачный сезон. Илья Петрович [Воробьев] его хорошо знает и по сборной, знает его работоспособность. Сам он готов перестроиться и понимает, что от этого зависит его карьера», — отметил Ласьков.