Ласьков: Выступавший в «Металлурге» швед Расмуссен хочет вернуться в НХЛ

«Квалификационное предложение Расмуссену сделано, он пока настроен на НХЛ. Это его личное дело, мы его пока в уме держим», — сказал Ласьков.

«Мы видим его центральным нападающим в третьем звене. Он готов перестроиться, у него был не очень удачный сезон. Илья Петрович [Воробьев] его хорошо знает и по сборной, знает его работоспособность. Сам он готов перестроиться и понимает, что от этого зависит его карьера», — отметил Ласьков.