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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Его работа в “Барысе” впечатлила». Скабелке предрекли проблемы в новом клубе и уход через год

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко заявил, что Андрей Скабелка не отработает полностью трехлетний контракт с «Локомотивом». Его слова приводит «Шайба.kz».

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О назначении Скабелки «Локомотив» объявил вчера, 2 мая. Ранее белорус тренировал «Барыс», с которым дважды выиграл дивизион Чернышева и проходил во второй раунд плей-офф.

По мнению Еронко, в «Локомотиве» Скабелка может не сработаться с президентом клуба Юрием Яковлевым и генеральным менеджером Юрием Лукиным.

«В «Локомотиве» Скабелке дали определенный кредит доверия. Ему что-то пообещали, в духе того, что ты работаешь год, а дальше мы смотрим. Я думаю, в таких условиях ему будет комфортно работать. Тем более без сборной Казахстана, можно сосредоточиться на клубе.

Мы видим, что Скабелка прогрессировал как тренер. Его «Барыс» в последнем сезоне впечатлял, прямо скажем. Что ему помешает отработать хотя бы два года? Да, ему будут мешать, в его работу будут вмешиваться. Но это стиль «Локомотива». Нужно либо уживаться, либо не идти туда. В «Барысе» тоже все было не так гладко. Там тоже вмешиваются в работу главного тренера. Скабелка мог с этим как-то жить. Что мешает сделать то же самое в «Локомотиве»?

Мне в нем нравится то, что он умеет ставить дистанцию. Выйдет ли у него это с Лукиным и Яковлевым? Тут есть сомнения. На самом деле Скабелка успел убить в себе игрока, чтобы стать нормальным тренером. У него этот процесс именно в «Барысе» прошел качественную ступень. Он теперь не страдает тем, чтобы обвинять всех и вся, стал более сдержан и терпелив, стал понимать, насколько важно общение. Когда уволят Скабелку? Думаю, самое ранее — через год, — заявил Еронко.

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"Его работа в "Барысе" впечатлила". Скабелке предрекли проблемы в новом клубе и уход через год
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