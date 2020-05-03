«Его работа в “Барысе” впечатлила». Скабелке предрекли проблемы в новом клубе и уход через год

О назначении Скабелки «Локомотив» объявил вчера, 2 мая. Ранее белорус тренировал «Барыс», с которым дважды выиграл дивизион Чернышева и проходил во второй раунд плей-офф.

По мнению Еронко, в «Локомотиве» Скабелка может не сработаться с президентом клуба Юрием Яковлевым и генеральным менеджером Юрием Лукиным.

«В «Локомотиве» Скабелке дали определенный кредит доверия. Ему что-то пообещали, в духе того, что ты работаешь год, а дальше мы смотрим. Я думаю, в таких условиях ему будет комфортно работать. Тем более без сборной Казахстана, можно сосредоточиться на клубе.

Мы видим, что Скабелка прогрессировал как тренер. Его «Барыс» в последнем сезоне впечатлял, прямо скажем. Что ему помешает отработать хотя бы два года? Да, ему будут мешать, в его работу будут вмешиваться. Но это стиль «Локомотива». Нужно либо уживаться, либо не идти туда. В «Барысе» тоже все было не так гладко. Там тоже вмешиваются в работу главного тренера. Скабелка мог с этим как-то жить. Что мешает сделать то же самое в «Локомотиве»?