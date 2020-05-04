«Он контролировал “Барыс”». Раскрыт доход агента Шуми Бабаева в КХЛ

В их числе оказался Шуми Бабаев, который «поставлял» игроков в «Барыс». Также его клиентом является тренер Андрей Скабелка, который последние два сезона возглавлял казахстанский клуб, но не сумел договориться о продолжении сотрудничества и ушел в «Локомотив».

«Агент — всегда очень важный человек для спортсмена. Он не только решает вопросы трудоустройства и всего, что связано с контрактом, а зачастую еще и старший товарищ, который всегда даст совет и поможет в быту. Но это идеальный расклад.

В реальности агентам чаще всего плевать на карьеры клиентов. Их интересами при трудоустройстве они руководствуются лишь в исключительных случаях — в основном, когда речь идет о звездах первой величины. А средних игроков они распихивают по тем местам, где смогут выторговать себе больше комиссионных или выбить завышенный контракт под распил.

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Последний вариант весьма популярен в КХЛ, где до недавнего времени потолок зарплат был условным. Его можно было нарушать сколько угодно, главное — заплатить лиге штраф в 30 процентов от суммы превышения. К ограничениям лиги большинство клубов, за которыми стоят крупные спонсоры, относились с пренебрежением.

И это играло на руку агентам, которые устраивали игроков уровня третьего-четвертого звеньев на завышенные контракты. У многих из них на фоне распильно-откатных схем сложились хорошие отношения с руководителями конкретных клубов. Это приводило к ситуациям, когда некоторые команды КХЛ могли наполовину состоять из клиентов одного агента.

Так, например, Шуми Бабаев контролировал «Адмирал», «Сибирь» и «Барыс», Станислав Романов поставлял игроков своему тестю Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барс», Юрий Николаев в минувшем сезоне полностью подмял под себя «Трактор» и частично «Спартак». Общая сумма контрактов всех клиентов последнего составляла 2,9 миллиарда рублей. По этому показателю никого круче на территории КХЛ нет. Юрий Николаев — самый влиятельный агент в российском хоккее. Следом идет Шуми Бабаев с суммой 2,2 миллиарда.

Лучших иностранцев в лигу привозит словенский агент Алеша Пилко. У него отличные связи с топовым заокеанским коллегой Джеем Пи Бэрри, который представляет интересы Ильи Ковальчука. Зачастую, когда какой-то игрок НХЛ задумывается о переезде в Европу, ему предлагает свои услуги именно Алеша Пилко. Он привез в КХЛ Свена Андригетто, Марка-Андре Граньяни, Жильбера Брюле, Патриса Кормье, Теему Пулккинена и т. д.

В общем, агенты, работающие с клубами КХЛ, до недавнего времени чувствовали себя замечательно. Но тут лига ввела жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей, что больно ударило по их интересам. О том, что это ограничение будет введено, было известно очень давно. Принципиальное решение по данному вопросу приняли еще в марте 2018-го, то есть два года назад.

Но все привыкли к тому, что КХЛ — ручная лига, которая всегда прогибается под чьим-то давлением: будь то Федерация хоккея России, президенты отдельных клубов или агентское лобби. Любое принятое правило можно было пересмотреть или смягчить. Но не в этот раз.

Одним из идеологов жесткого потолка является председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, который вдобавок ко всему является еще президентом СКА, владеет частью «Йокерита» и спонсирует «Спартак». Казалось бы, отсутствие ограничений по зарплате должно его полностью устраивать. Тот же СКА мог продолжать превышать номинальный потолок в несколько раз и оставаться одним из главных фаворитов лиги. Но Геннадий Тимченко решил подравнять ситуацию.

Большинство топовых клубов оказались в сложных условиях. Им пришлось серьезно ужиматься, чтобы влезть в новый потолок: снижать зарплаты игроков через расторжение действующих контрактов, расставаться со звездами и переоцененными хоккеистами. Все это добавило головной боли не только менеджерам, но и агентам.

Например, Сергей Паремузов не смог найти клуб, который даст желаемую сумму лучшему бомбардиру российского хоккея — 39-летнему Сергею Мозякину. В «Магнитке», где ситуация вообще катастрофическая, расстаться пришлось с десятью игроками и еще нескольким снизить зарплату, ему предложили снижение до 45 миллионов в год с возможным расширением до 60 за счет бонусов. По предыдущему контракту Сергей Мозякин зарабатывал гарантированно 180, и сейчас хотел не меньше 80−90, но новые экономические реалии не позволяют на такое рассчитывать. В итоге игрок вернулся к переговорам с «Магниткой».

ЦСКА, которому приходится ужимать платежку с 1,75 миллиарда до 900 миллионов, даже после потерь в лице Ильи Сорокина, Кирилла Капризова и Михаила Григоренко вынужден был переподписывать контракты с Сергеем Андроновым, Максимом Маминым, Иваном Телегиным и Андреем Светлаковым с понижением зарплаты.

Кому из агентов это понравится? Если клиент теряет часть суммы по контракту, то и их заработок в виде процента от него становится меньше. Поэтому на прошлой неделе президент ЦСКА Игорь Есмантович при поддержке агентского лобби атаковал КХЛ требованием поднять потолок до 1,3 миллиарда рублей.

В ход шли абсурдные аргументы. Говорили, что из лиги за океан будут вынуждены уехать многие игроки, что в стране кризис и т. д. Слушать это было просто смешно. В НХЛ из КХЛ уезжают не за деньгами, а чтобы иметь возможность играть в лучшей лиге мира. А повышение потолка в разгар кризиса окончательно убьет интригу, которой и так нет.