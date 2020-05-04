Жамнов: ХК «Спартак» подписал контракт на один год с Романом Любимовым
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Московский «Спартак» подписал контракт на один год с
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Московский «Спартак» подписал контракт на один год с
В минувшем сезоне 27-летний Любимов набрал 10 (4+6) очков при полезности «-4» в 61 матче за магнитогорский «Металлург».
«Могу подтвердить, что мы подписали контракт с Романом Любимовым. Соглашение рассчитано на год», — сказал Жамнов в интервью РИА Новости.