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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жамнов: ХК «Спартак» подписал контракт на один год с Романом Любимовым

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Московский «Спартак» подписал контракт на один год с экс-форвардом магнитогорского «Металлурга» Романом Любимовым, заявил РИА Новости вице-президент и генеральный менеджер «красно-белых» Алексей Жамнов.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 27-летний Любимов набрал 10 (4+6) очков при полезности «-4» в 61 матче за магнитогорский «Металлург».

«Могу подтвердить, что мы подписали контракт с Романом Любимовым. Соглашение рассчитано на год», — сказал Жамнов в интервью РИА Новости.

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