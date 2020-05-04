Соперник «Барыса» по конференции подписал самого результативного защитника клуба КХЛ
Канадский защитник Чей Геноуэй стал игроком «Автомобилиста», сообщает
Канадский защитник Чей Геноуэй стал игроком «Автомобилиста», сообщает
Клуб из Екатеринбурга подписал однолетний контракт с 33-летним игроком. В минувшем сезоне Геноуэй играл за «Торпедо» и стал самым результативным защитником нижегородского клуба. В 62 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 31 (6+25) очко, а в четырех играх
В КХЛ Геноуэй перебрался в 2014 году и до «Торпедо» играл за «Ладу», «Йокерит», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 293 матча и набрал 135 (37+98) очков. В апреле 2012 года Геноуэй дебютировал в НХЛ за «Миннесоту», но игра против «Аризоны» (1:4) стала для него первой и последней.
Ранее из «Торпедо» в «Автомобилист» перешел форвард Станислав Бочаров. Он подписал двухлетний контракт.
В минувшем сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, где вторым финишировал казахстанский «Барыс». В первом раунде