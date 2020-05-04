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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Барыса» по конференции подписал самого результативного защитника клуба КХЛ

Канадский защитник Чей Геноуэй стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Клуб из Екатеринбурга подписал однолетний контракт с 33-летним игроком. В минувшем сезоне Геноуэй играл за «Торпедо» и стал самым результативным защитником нижегородского клуба. В 62 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 31 (6+25) очко, а в четырех играх плей-офф против ЦСКА забросил одну шайбу.

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В КХЛ Геноуэй перебрался в 2014 году и до «Торпедо» играл за «Ладу», «Йокерит», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 293 матча и набрал 135 (37+98) очков. В апреле 2012 года Геноуэй дебютировал в НХЛ за «Миннесоту», но игра против «Аризоны» (1:4) стала для него первой и последней.

Ранее из «Торпедо» в «Автомобилист» перешел форвард Станислав Бочаров. Он подписал двухлетний контракт.

В минувшем сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, где вторым финишировал казахстанский «Барыс». В первом раунде плей-офф клуб из Екатеринбурга уступил «Сибири» с общим счетом 1−4.

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