Соперник «Барыса» по конференции подписал самого результативного защитника клуба КХЛ

Клуб из Екатеринбурга подписал однолетний контракт с 33-летним игроком. В минувшем сезоне Геноуэй играл за «Торпедо» и стал самым результативным защитником нижегородского клуба. В 62 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 31 (6+25) очко, а в четырех играх плей-офф против ЦСКА забросил одну шайбу.

В КХЛ Геноуэй перебрался в 2014 году и до «Торпедо» играл за «Ладу», «Йокерит», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в лиге он провел 293 матча и набрал 135 (37+98) очков. В апреле 2012 года Геноуэй дебютировал в НХЛ за «Миннесоту», но игра против «Аризоны» (1:4) стала для него первой и последней.