Михайлис объяснил, почему пока не принял предложение «Барыса» о новом контракте

Источник: РИА "Новости"

Контракт рассчитан на два года, но 24-летний хоккеист пока еще не принял решение. Ранее сообщалось, что им интересуются российские клубы.

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«Я тренируюсь в Астане. Ничего еще не подписывал, не время для этого. Мы ждем», — прояснил ситуацию Михайлис.

Первое квалификационное предложение от «Барыса» Михайлис получил еще 20 апреля. В минувшем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах.