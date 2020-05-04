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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис объяснил, почему пока не принял предложение «Барыса» о новом контракте

Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис получил квалификационное предложение от «Барыса» с улучшенными условиями, сообщает «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт рассчитан на два года, но 24-летний хоккеист пока еще не принял решение. Ранее сообщалось, что им интересуются российские клубы.

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«Я тренируюсь в Астане. Ничего еще не подписывал, не время для этого. Мы ждем», — прояснил ситуацию Михайлис.

Первое квалификационное предложение от «Барыса» Михайлис получил еще 20 апреля. В минувшем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах.

В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.

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