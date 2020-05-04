Новый клуб Скабелки подписал экс-форварда «Барыса»

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил игроку более высокую зарплату, которая до этого составляла 50 миллионов рублей в год.



В сезоне-2018/19 Петерссон выступал за «Барыс» и стал лучшим снайпером клуба. В 51 матче регулярного чемпионата швед набрал 45 (23+22) очков, а в плей-офф — пять (3+2) баллов в восьми играх.



В КХЛ 29-летний Петерссон также выступал за «Сочи» и «Авангард». Всего в лиге он провел 304 матча и набрал 242 (121+121) очка.



В «Локомотиве» Петерссон будет сновать работать с Андреем Скабелкой, под руководством которого играл в «Барысе» и «Авангарде». О назначении белорусского тренера клуб объявил 2 мая — вместе с ним в Ярославль из казахстанского клуба перебрались канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа.