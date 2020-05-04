Шевченко: Скабелка ушел из «Барыса» в болото
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко назвал риском решение бывшего главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки продолжить карьеру в «Локомотиве». Его слова приводит «Шайба.kz».
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко назвал риском решение бывшего главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки продолжить карьеру в «Локомотиве». Его слова приводит «Шайба.kz».
«Скабелка приходит в “Локомотив”, который сжирает тренеров утром за завтраком. Он хочет что? Больше свободы, больше творчества, неограниченные ресурсы? Не знаю, но мне кажется, и ресурсы будут ограничиваться, и его быстро побьют по рукам. Скабелка серьезно рискует своей репутацией. Ярославль — это такое болото, просто болотное болото», — заявил Шевченко в «Держи передачу».
Ранее Шевченко назвал жирным контракт Скабелки в «Барысе», а его коллега Игорь Еронко предрек белорусу уход из ярославского клуба через год.
О подписании трехлетнего контракта со Скабелкой «Локомотив» объявил 2 мая. Вместе с ним в Ярославль из столицы Казахстана перебрались канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа, а сегодня, 4 мая, клуб подписал шведского форварда Андре Петерссона, который в сезоне 2018/19 стал лучшим снайпером «Барыса».