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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Шевченко: Скабелка ушел из «Барыса» в болото

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко назвал риском решение бывшего главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки продолжить карьеру в «Локомотиве». Его слова приводит «Шайба.kz».

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«Скабелка приходит в “Локомотив”, который сжирает тренеров утром за завтраком. Он хочет что? Больше свободы, больше творчества, неограниченные ресурсы? Не знаю, но мне кажется, и ресурсы будут ограничиваться, и его быстро побьют по рукам. Скабелка серьезно рискует своей репутацией. Ярославль — это такое болото, просто болотное болото», — заявил Шевченко в «Держи передачу».

Ранее Шевченко назвал жирным контракт Скабелки в «Барысе», а его коллега Игорь Еронко предрек белорусу уход из ярославского клуба через год.

О подписании трехлетнего контракта со Скабелкой «Локомотив» объявил 2 мая. Вместе с ним в Ярославль из столицы Казахстана перебрались канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа, а сегодня, 4 мая, клуб подписал шведского форварда Андре Петерссона, который в сезоне 2018/19 стал лучшим снайпером «Барыса».

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