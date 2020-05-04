Шевченко: Скабелка ушел из «Барыса» в болото

«Скабелка приходит в “Локомотив”, который сжирает тренеров утром за завтраком. Он хочет что? Больше свободы, больше творчества, неограниченные ресурсы? Не знаю, но мне кажется, и ресурсы будут ограничиваться, и его быстро побьют по рукам. Скабелка серьезно рискует своей репутацией. Ярославль — это такое болото, просто болотное болото», — заявил Шевченко в «Держи передачу».