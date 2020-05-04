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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера

Казахстанский «Барыс» на своем официальном сайте выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Хоккейный клуб “Барыс” продолжает поиск нового главного тренера первой команды. Одним из кандидатов является финский специалист Ари-Пекка Селин», — говорится в сообщении.

Минувший сезон Селин провел в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.

Напомним, Селин уже тренировал «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые в истории выиграл дивизион Чернышева и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Также финн возглавлял сборную Казахстана, которую не смог удержать в элитном дивизионе чемпионата мира.

Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом из-за нежелания параллельно работать в сборной. Под руководством белоруса команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина. Новым клубом Скабелки стал «Локомотив», с которым он 2 мая подписал трехлетний контракт.

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