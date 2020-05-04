«Барыс» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера

«Хоккейный клуб “Барыс” продолжает поиск нового главного тренера первой команды. Одним из кандидатов является финский специалист Ари-Пекка Селин», — говорится в сообщении.

Минувший сезон Селин провел в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.

Напомним, Селин уже тренировал «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые в истории выиграл дивизион Чернышева и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Также финн возглавлял сборную Казахстана, которую не смог удержать в элитном дивизионе чемпионата мира.