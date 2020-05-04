«Барыс» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера
Казахстанский «Барыс» на своем официальном сайте выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» на своем официальном сайте выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Хоккейный клуб “Барыс” продолжает поиск нового главного тренера первой команды. Одним из кандидатов является финский специалист
Минувший сезон Селин провел в Финляндии, где возглавлял команду «Эссят» из города Пори.
Напомним, Селин уже тренировал «Барыс» в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые в истории выиграл дивизион Чернышева и пробился во второй раунд
Последние два сезона «Барыс» тренировал Андрей Скабелка, который отказался продлевать контракт с клубом