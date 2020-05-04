Анвар Гатиятулин стал главным тренером ХК «Трактор»

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три года. На посту главного тренера челябинской команды Гатиятулин сменил Владимира Юрзинова — младшего.

Гатиятулин возглавлял «Трактор» в 2015—2018 годах, в 2014—2015 годах был ассистентом главного тренера команды. Также он работал в клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые медведи», с 2018 года был ассистентом главного тренера санкт-петербургского СКА. Кроме того, Гатиятулин входит в тренерский штаб сборной России.