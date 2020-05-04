Какую зарплату предложил «Барыс» Михайлису по новому контракту
Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис получил квалификационное предложение от «Барыса».
Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис получил квалификационное предложение от «Барыса».
По данным AllHockey.ru, ежегодная зарплата по двухлетнему контракту должна составить 15 миллионов рублей (85,34 миллиона тенге). Игрок и его агент Игорь Парашкин решили пока предложение не принимать.
С 1 мая 24-летний Михайлис вышел на рынок
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко, зарплата Михайлиса по прошлому контракту с «Барысом» составляла в районе 5−7 миллионов рублей за сезон (28,4−39,8 миллиона тенге).
Ранее стало известно, что «Барыс» улучшил предложение Михайлису. Сам игрок заявил, что пока не пришло время принимать решение о контракте.
Первое квалификационное предложение от «Барыса» Михайлис получил еще 20 апреля. В минувшем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах.
В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.