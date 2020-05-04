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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Какую зарплату предложил «Барыс» Михайлису по новому контракту

Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис получил квалификационное предложение от «Барыса».

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По данным AllHockey.ru, ежегодная зарплата по двухлетнему контракту должна составить 15 миллионов рублей (85,34 миллиона тенге). Игрок и его агент Игорь Парашкин решили пока предложение не принимать.

С 1 мая 24-летний Михайлис вышел на рынок ограниченно-свободных агентов. Сейчас у других клубов КХЛ есть 27 дней для нового предложения по контракту. До 31 мая Михайлис может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия, но трансфер может состояться, если «Барыс» не сумеет повторить данное предложение.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко, зарплата Михайлиса по прошлому контракту с «Барысом» составляла в районе 5−7 миллионов рублей за сезон (28,4−39,8 миллиона тенге).

Ранее стало известно, что «Барыс» улучшил предложение Михайлису. Сам игрок заявил, что пока не пришло время принимать решение о контракте.

Первое квалификационное предложение от «Барыса» Михайлис получил еще 20 апреля. В минувшем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах.

В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.

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