Какую зарплату предложил «Барыс» Михайлису по новому контракту

По данным AllHockey.ru, ежегодная зарплата по двухлетнему контракту должна составить 15 миллионов рублей (85,34 миллиона тенге). Игрок и его агент Игорь Парашкин решили пока предложение не принимать.

С 1 мая 24-летний Михайлис вышел на рынок ограниченно-свободных агентов. Сейчас у других клубов КХЛ есть 27 дней для нового предложения по контракту. До 31 мая Михайлис может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия, но трансфер может состояться, если «Барыс» не сумеет повторить данное предложение.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко, зарплата Михайлиса по прошлому контракту с «Барысом» составляла в районе 5−7 миллионов рублей за сезон (28,4−39,8 миллиона тенге).

Ранее стало известно, что «Барыс» улучшил предложение Михайлису. Сам игрок заявил, что пока не пришло время принимать решение о контракте.

Первое квалификационное предложение от «Барыса» Михайлис получил еще 20 апреля. В минувшем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 65 матчах.