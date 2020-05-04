КХЛ отреагировала на уход лидеров «Барыса»
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представил рейтинг топ-10 трансферов недели.
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представил рейтинг топ-10 трансферов недели.
В него включены три
«Охтамаа и Паскуале — вряд ли эти два трансфера стоит рассматривать по отдельности. Финский защитник и канадский вратарь переехали из
Причем Атте успел стать вторым по результативности защитником «Барыса» после Даррена Дица. Но куда важнее результативности Охтамаа его лидерские качества и победный опыт. Защитник, выигравший Кубок Гагарина с «Ак Барсом», может заменить завершившего карьеру Стаффана Кронвалля.
Что до Паскуале, то он должен прийтись ко двору после того, как стало понятно: Илье Коновалову ещё рано в одиночку тащить на себе команду. Как минимум двух игроков, вокруг которых будет выстраивать команду Скабелка, мы знаем.
Найт — несмотря на неудачный прошлый сезон, «Авангард» остается верен курсу на североамериканских легионеров. А где лучше все адаптируют канадцев и американцев к КХЛ? Правильно, в Казахстане. Год назад состав «Ак Барса» укрепила связка Фрэттин — Кормье. За сезон до этого в «Автомобилист» из «Барыса» переходил Найджел Доус. Теперь настала очередь Найта.
Он отыграл в
Отметим, что сам «Барыс» пока не подписал ни одного новичка. Казахстанский клуб остался единственным в Восточной конференции без главного тренера, но уже объявил, что ведет переговоры с финном