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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ отреагировала на уход лидеров «Барыса»

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представил рейтинг топ-10 трансферов недели.

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В него включены три экс-игрока «Барыса»: канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа перешли в «Локомотив», который возглавил бывший тренер казахстанского клуба Андрей Скабелка, а форвард Корбэн Найт подписал контракт с «Авангардом».

«Охтамаа и Паскуале — вряд ли эти два трансфера стоит рассматривать по отдельности. Финский защитник и канадский вратарь переехали из Нур-Султана в Ярославль вслед за главным тренером. Паскуале помог выиграть Андрею Скабелке не один матч в минувшем сезоне, а Охтамаа пришел по ходу чемпионата и помог зацементировать оборону.

Причем Атте успел стать вторым по результативности защитником «Барыса» после Даррена Дица. Но куда важнее результативности Охтамаа его лидерские качества и победный опыт. Защитник, выигравший Кубок Гагарина с «Ак Барсом», может заменить завершившего карьеру Стаффана Кронвалля.

Что до Паскуале, то он должен прийтись ко двору после того, как стало понятно: Илье Коновалову ещё рано в одиночку тащить на себе команду. Как минимум двух игроков, вокруг которых будет выстраивать команду Скабелка, мы знаем.

Найт — несмотря на неудачный прошлый сезон, «Авангард» остается верен курсу на североамериканских легионеров. А где лучше все адаптируют канадцев и американцев к КХЛ? Правильно, в Казахстане. Год назад состав «Ак Барса» укрепила связка Фрэттин — Кормье. За сезон до этого в «Автомобилист» из «Барыса» переходил Найджел Доус. Теперь настала очередь Найта.

Он отыграл в Нур-Султане всего сезон и не успел принять казахстанское гражданство, но при этом завоевал вполне неплохую репутацию. Став лучшим бомбардиром команды, Найт не только играл на чистых шайбах, но и выигрывал 60 процентов вбрасываний, да и силовой борьбы никогда не чурался. Бобу Хартли такой легионер должен быть по нраву, — пишет автор материала Дмитрий Ерыкалов.

Отметим, что сам «Барыс» пока не подписал ни одного новичка. Казахстанский клуб остался единственным в Восточной конференции без главного тренера, но уже объявил, что ведет переговоры с финном Ари-Пеккой Селиным, который работал в команде в сезоне-2013/14.

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