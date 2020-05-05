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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Никаких действий с моей стороны не будет». Селин отказал «Барысу» и обвинил его в спекуляции

Финский специалист Ари-Пекка Селин прокомментировал интерес со стороны «Барыса», который на своем официальном сайте заявил, что рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера, передает Шайба.kz со ссылкой на издание «Люди Сатакунты».

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Напомним, он возглавлял столичный клуб и сборную Казахстана в сезоне-2013/14. Имея двухлетний контракт, после первого успешного сезона Селин тем не менее был уволен, так как национальная команда не смогла закрепиться в элите на чемпионате мира.

— Только что получил информацию от своего агента Кристера Каукинена о неожиданных спекуляциях, распространяющихся в Казахстане, — сказал Селин. — Дело в том, что пару недель назад «Барыс» уже связывался с ним. Он сразу же ответил им, что никаких действий предпринимать не будет, так как у меня контракт с «Эссятом».

— Что если «Барыс» договорится с вами и выкупит действующий контракт у «Эссята»?

— Лично ко мне из «Барыса» никто не обращался. Никаких действий с моей стороны не будет. У меня соглашение с «Эссятом» до 2022 года. Оно будет соблюдаться. Пока я отработал только год. Сейчас меня больше беспокоит, снимет ли правительство карантинные ограничения и сможем ли мы приступить к предсезонным сборам 1 июля.

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