«Никаких действий с моей стороны не будет». Селин отказал «Барысу» и обвинил его в спекуляции

Напомним, он возглавлял столичный клуб и сборную Казахстана в сезоне-2013/14. Имея двухлетний контракт, после первого успешного сезона Селин тем не менее был уволен, так как национальная команда не смогла закрепиться в элите на чемпионате мира.

— Только что получил информацию от своего агента Кристера Каукинена о неожиданных спекуляциях, распространяющихся в Казахстане, — сказал Селин. — Дело в том, что пару недель назад «Барыс» уже связывался с ним. Он сразу же ответил им, что никаких действий предпринимать не будет, так как у меня контракт с «Эссятом».

— Что если «Барыс» договорится с вами и выкупит действующий контракт у «Эссята»?