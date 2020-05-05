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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прояснил ситуацию с контрактами Михайлиса, Бойда и еще четырех игроков

Пресс-служба «Барыса» объяснила Bestnews.kz, почему из состава команды на официальном сайте скрыты профили шести игроков.

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Источник: РИА "Новости"

Из списка пропали вратарь Хенрик Карлссон, защитник Максим Семенов и Егор Шалапов, нападающие Дастин Бойд, Никита Михайлис и Линус Виделль. Их контракты истекли 30 апреля. Все эти игроки, за исключением Виделля, также выступают за сборную Казахстана.

«Тем самым, эти хоккеисты либо покинули клуб, либо не пока не продлили соглашения. В “Барысе” также напомнили, что Михайлису и Шалапову клуб сделал квалификационные предложения. Ответа от игроков пока тоже не последовало», — говорится в сообщении.

Официально «Барыс» пока покинули три легионера — канадский вратарь Эдди Паскуале и финский защитник Атте Охтамаа перешли в «Локомотив», который возглавил бывший тренер казахстанского клуба Андрей Скабелка, а форвард Корбэн Найт подписал контракт с «Авангардом».

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