«Барыс» прояснил ситуацию с контрактами Михайлиса, Бойда и еще четырех игроков

Источник: РИА "Новости"

Из списка пропали вратарь Хенрик Карлссон, защитник Максим Семенов и Егор Шалапов, нападающие Дастин Бойд, Никита Михайлис и Линус Виделль. Их контракты истекли 30 апреля. Все эти игроки, за исключением Виделля, также выступают за сборную Казахстана.

«Тем самым, эти хоккеисты либо покинули клуб, либо не пока не продлили соглашения. В “Барысе” также напомнили, что Михайлису и Шалапову клуб сделал квалификационные предложения. Ответа от игроков пока тоже не последовало», — говорится в сообщении.