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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Костицын покидает минское «Динамо»

Форвард Андрей Костицын покидает минское «Динамо» и будет выступать в другой команде КХЛ, сообщается на сайте белорусского хоккейного клуба.

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Костицын за два сезона в «Динамо» набрал 62 очка (31 шайба + 31 передач) в 110 матчах. В прошедшем сезоне он был капитаном минского клуба.

«Прежде чем принять это решение, Андрей обсудил его со мной. И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер “Беларуськалий” приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон. К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея», — заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

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