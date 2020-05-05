Андрей Костицын покидает минское «Динамо»

Костицын за два сезона в «Динамо» набрал 62 очка (31 шайба + 31 передач) в 110 матчах. В прошедшем сезоне он был капитаном минского клуба.

«Прежде чем принять это решение, Андрей обсудил его со мной. И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер “Беларуськалий” приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон. К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея», — заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.