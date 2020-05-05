Почему «Барыс» заманит Селина в КХЛ? Кто и как играл у одного из самых успешных тренеров в клубе
Финский тренер
Финский тренер
56-летний Селин сделал с «Барысом» сделал то, что казалось невозможным — пришел и сразу выиграл дивизион в КХЛ. Команда играла легко и быстро, а
Ведущей фигурой в обороне был другой американец — Майк Ландин. «39-й» номер тогда дебютировал в лиге и за три сезона в «Барысе» пробил планку в сотню очков (24+77). На своем обычном уровне отыграл турнир с Селиным другой защитник — Роман Савченко (7+16).
Серьезной была и вратарская линия — с финном Ари Ахоненом состязался за позицию Виталий Еремеев. Ахонен провел больше матчей в «регулярке», но сломался в
«Барыс» в том сезоне стал самым результативным в «регулярке» — на счету команды Селина 182 гола. Питерский СКА стал вторым, забив на семь шайб меньше. Оборона казахстанской команды, правда, была на уровне аутсайдеров — 157 голов.
Сейчас, если Селин придет, у него будет шанс собрать команду под себя. Во всяком случае позиции лидеров вакантны. В каждую линию нужны фавориты. Свою состоятельность финский тренер уже показал, осталось его снова «заманить» в Казахстан.
Приедет он один или с титулованным помощником, как было в 2013 году, это дело тренера. Финский специалист отрицает факт переговоров с «Барысом», но он еще не сказал своего последнего слова в КХЛ. Селин работал с Николаем Антроповым — главной звездой казахстанского хоккея, а сейчас может поработать со звездочкой — Никитой Михайлисом. Вызов тренер примет?
Напомним, ранее «Барыс» рассказал о возможности пригласить на позицию главного тренера Селина, но сам специалист исключил такой вариант.
Вакансия главного тренера в «Барысе» открылась после ухода Андрея Скабелки в ярославский «Локомотив». Белорусский специалист отработал в Казахстане два годы и два раза выигрывал дивизион Чернышева.