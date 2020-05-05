Почему «Барыс» заманит Селина в КХЛ? Кто и как играл у одного из самых успешных тренеров в клубе

Источник: Vesti.kz

56-летний Селин сделал с «Барысом» сделал то, что казалось невозможным — пришел и сразу выиграл дивизион в КХЛ. Команда играла легко и быстро, а тренер-дебютант лиги разбирал всех соперников. Были у Селина ключевые фигуры в команде.

В-первую очередь это форвард Брэндон Боченски, который выдал самый результативный сезон в КХЛ, набрав 67 (30+37) очков. 28 голов в «регулярке» и 30 за сезон — его личные рекорды результативности в КХЛ. Лучший бомбардир в истории клуба вошел в ТОП-5 самых результативных игроков сезона вместе с одноклубником Найджелом Доусом (28+25).

Ведущей фигурой в обороне был другой американец — Майк Ландин. «39-й» номер тогда дебютировал в лиге и за три сезона в «Барысе» пробил планку в сотню очков (24+77). На своем обычном уровне отыграл турнир с Селиным другой защитник — Роман Савченко (7+16).

Серьезной была и вратарская линия — с финном Ари Ахоненом состязался за позицию Виталий Еремеев. Ахонен провел больше матчей в «регулярке», но сломался в плей-офф, и Кубок Гагарина доигрывал казахстанец, для которого этот турнир стал последним на позиции игрока в КХЛ.

«Барыс» в том сезоне стал самым результативным в «регулярке» — на счету команды Селина 182 гола. Питерский СКА стал вторым, забив на семь шайб меньше. Оборона казахстанской команды, правда, была на уровне аутсайдеров — 157 голов.

Сейчас, если Селин придет, у него будет шанс собрать команду под себя. Во всяком случае позиции лидеров вакантны. В каждую линию нужны фавориты. Свою состоятельность финский тренер уже показал, осталось его снова «заманить» в Казахстан.

Приедет он один или с титулованным помощником, как было в 2013 году, это дело тренера. Финский специалист отрицает факт переговоров с «Барысом», но он еще не сказал своего последнего слова в КХЛ. Селин работал с Николаем Антроповым — главной звездой казахстанского хоккея, а сейчас может поработать со звездочкой — Никитой Михайлисом. Вызов тренер примет?

Напомним, ранее «Барыс» рассказал о возможности пригласить на позицию главного тренера Селина, но сам специалист исключил такой вариант.