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5 мая, источник: Vesti.kz

Почему «Барыс» должен бороться за Никиту Михайлиса с конкурентами в КХЛ?

Казахстанский форвард Никита Михайлис стал третьим снайпером «Барыса» в последнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но может перебраться в другую команду лиги. Почему клуб не может потерять одного из своих самых техничных игроков — в материале корреспондента Vesti.kz.

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24-летний Михайлис забросил 17 шайб, повторив свой прошлогодний рекорд регулярного чемпионата. Также форвард набрал более 30 очков за сезон — вслед за 41 (18+23) он набрал 33 (17+16) балла. Пять голов Никиты стали победными для «Барыса» в последнем розыгрыше КХЛ.

Сейчас игрок привлек внимание других клубов в лиге, но три-четыре сезона назад его «не замечали». Он не так много играл, но мог успеть совершить результативную ошибку. Переломным стал сезон-2017/18, когда «Барыс» шел высоко, но завалил финишную прямую регулярного чемпионата и остался без плей-офф.

Михайлис успел провести 33 матча и отметился 13 (6+7) очками. Естественно, он не играл в большинстве, а все шесть шайб забил в равных составах (одна — победная). А затем пришел Андрей Скабелка, и «десятый» номер заиграл как игрок основного состава.

Больше 70 очков за два сезона — отличный результат для вчерашнего дублера. «Барыс» обязан сохранить его. Он символ того, как молодого хоккеиста в важный момент поддержали и тот раскрылся. Потенциальный лидер сборной Казахстана возмужал, а некоторые его голы — произведение искусства.

Тройка с Аркадием Шестаковым и Кертисом Волком стала одной из самых интересных в турнире, забив на звено 34 гола. Десять шайб — победные. И Михайлис — самый яркий из исполнителей в этом сочетании. Возможно, что в нынешнем «Барысе» именно на него нужно делать ставку, а не на Даррена Дица. Михайлис должен прогрессировать.

Напомним, 24-летний Михайлис остается одним из тех, кто еще не подписал новый контракт с «Барысом». Также стало известно, что казахстанский клуб может возглавить финн Ари-Пекка Селин, но сам специалист исключил такой вариант. В России ситуацию назвали комедией.

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