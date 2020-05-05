Костицын: Был не против остаться в минском «Динамо», но иногда нужны такие решения

«Динамо» навсегда останется для меня родным клубом. Я был не против остаться в Минске, но в профессиональном хоккее иногда надо принимать такие решения.



Вашу любовь и поддержку чувствовал оба сезона, спасибо вам за нее! Поддерживайте команду так же горячо в следующем сезоне — и у «Динамо» всё будет хорошо. Огромное вам спасибо. Я ещё вернусь, — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».



Костицын провёл в составе «Динамо» два сезона — 2018/2019 и 2019/2020. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.