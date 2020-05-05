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5 мая, источник: Vesti.kz

Скабелка после ухода из «Барыса» рассказал о желании возглавить сборную

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о желании поработать с национальной командой родной Беларуси. Его слова передает Pressball.by.

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— Вы остаетесь в сборной Казахстана?

— Нет, конечно. Тренер «Барыса» автоматически получает сборную, — заявил Скабелка в в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

— Когда в последний раз на вас выходили белорусские команды с какими-либо предложениями?

— Никогда.

— Хотелось бы поработать со сборной Беларуси?

— Естественно, это моя страна. Я здесь живу, работаю. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире.

Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объем работы. Везде надо заниматься на 100 процентов. Если ты работаешь в КХЛ, погружен в работу, в команду. Сборная идет параллельно, надо тоже быть погруженным. Всегда есть вероятность, что где-то не на 100 процентов это будет. Сейчас в мире только Россия и Казахстан используют совмещение. Везде, во всех странах в клубах и сборных отдельные тренеры.

— Будет ли сложно сборной Беларуси в олимпийской квалификации?

— Конечно. Это же спорт. Любой может обыграть любого. Это и белорусы доказывали, и у нас, в Казахстане на турнире, это произошло.

Напомним, что Скабелка отказался продлевать контракт с «Барысом» из-за нежелания параллельно работать в сборной. Его новым клубом стал ярославский «Локомотив», с которым он 2 мая подписал трехлетнее соглашение.

С «Барысом» Скабелка дважды становился победителем дивизиона Чернышева и выходил во второй раунд Кубка Гагарина. Со сборной Казахстана белорус выиграл чемпионат мира в первом дивизионе, но оступился в квалификации Олимпиады-2020, заняв второе место в группе после поражения Польше (2:3) в домашнем турнире.

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