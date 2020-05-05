Скабелка после ухода из «Барыса» рассказал о желании возглавить сборную
Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о желании поработать с национальной командой родной Беларуси. Его слова передает Pressball.by.
Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о желании поработать с национальной командой родной Беларуси. Его слова передает Pressball.by.
— Вы остаетесь в сборной Казахстана?
— Нет, конечно. Тренер «Барыса» автоматически получает сборную, — заявил Скабелка в в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».
— Когда в последний раз на вас выходили белорусские команды с
— Никогда.
— Хотелось бы поработать со сборной Беларуси?
— Естественно, это моя страна. Я здесь живу, работаю. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире.
Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объем работы. Везде надо заниматься на 100 процентов. Если ты работаешь в КХЛ, погружен в работу, в команду. Сборная идет параллельно, надо тоже быть погруженным. Всегда есть вероятность, что
— Будет ли сложно сборной Беларуси в олимпийской квалификации?
— Конечно. Это же спорт. Любой может обыграть любого. Это и белорусы доказывали, и у нас, в Казахстане на турнире, это произошло.
Напомним, что Скабелка отказался продлевать контракт с «Барысом»
С «Барысом» Скабелка дважды становился победителем дивизиона Чернышева и выходил во второй раунд Кубка Гагарина. Со сборной Казахстана белорус выиграл чемпионат мира в первом дивизионе, но оступился в квалификации Олимпиады-2020, заняв второе место в группе после поражения Польше (2:3) в домашнем турнире.