Степанов: Я стал козлом отпущения в минском «Динамо». Такое всегда бывает в спорте
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов поделился мнением о своей командировке в
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов поделился мнением о своей командировке в
«Мне никогда не было стыдно за свою игру, за свою самоотдачу. Меня спустили в фарм? Я не ожидал такого. В профессиональном спорте всегда надо искать козла отпущения. Всё время такое со мной происходит. Наказанным оказался только я. Год назад нас с Казионовым выставили на драфт отказов. Сейчас козлом отпущения оказался я. Такое происходит во всех клубах. Это жизнь.
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