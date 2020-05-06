«Барыс» признали самым успешным иностранным клубом в истории КХЛ
Обозреватель «Матч-ТВ» вспомнил достижения всех иностранных команд в истории Континентальной хоккейной лиги, не обошлось и без постоянного ее участника — казахстанского «Барыса».
Обозреватель «Матч-ТВ» вспомнил достижения всех иностранных команд в истории Континентальной хоккейной лиги, не обошлось и без постоянного ее участника — казахстанского «Барыса».
«Барыс» (2008 — н. в.)
Лучшее достижение: второй раунд
«Барыс» — самый успешный иностранный клуб из играющих в КХЛ с первых дней существования лиги. До сезона-2013/14 нурсултанцы стабильно выходили в