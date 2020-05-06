«Барыс» признали самым успешным иностранным клубом в истории КХЛ

«Барыс» — самый успешный иностранный клуб из играющих в КХЛ с первых дней существования лиги. До сезона-2013/14 нурсултанцы стабильно выходили в плей-офф, но никак не могли преодолеть первый раунд. Как только главное атакующее трио «Барыса» тех лет Боченски — Бойд — Доус вышло на свой лучший уровень, клубу в розыгрыше Кубка Гагарина-2014 наконец-то удалось выйти во вторую стадию — через три года он повторил успех. В последние два сезона с Андреем Скабелкой нурсултанцы стабильно занимали вторую строчку на «Востоке» и также добирались до полуфинала конференции. В этом году у «Барыса» был самый реальный шанс оказаться в восточном финале, — говорится в статье под названием «Сенсационный финал “Льва” и вечный прогресс “Барыса”. Главные успехи иностранных клубов в истории КХЛ».