Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
10:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» признали самым успешным иностранным клубом в истории КХЛ

Обозреватель «Матч-ТВ» вспомнил достижения всех иностранных команд в истории Континентальной хоккейной лиги, не обошлось и без постоянного ее участника — казахстанского «Барыса».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Барыс» (2008 — н. в.)
Лучшее достижение: второй раунд плей-офф (2014, 2017, 2019, 2020).

«Барыс» — самый успешный иностранный клуб из играющих в КХЛ с первых дней существования лиги. До сезона-2013/14 нурсултанцы стабильно выходили в плей-офф, но никак не могли преодолеть первый раунд. Как только главное атакующее трио «Барыса» тех лет Боченски — Бойд — Доус вышло на свой лучший уровень, клубу в розыгрыше Кубка Гагарина-2014 наконец-то удалось выйти во вторую стадию — через три года он повторил успех. В последние два сезона с Андреем Скабелкой нурсултанцы стабильно занимали вторую строчку на «Востоке» и также добирались до полуфинала конференции. В этом году у «Барыса» был самый реальный шанс оказаться в восточном финале, — говорится в статье под названием «Сенсационный финал “Льва” и вечный прогресс “Барыса”. Главные успехи иностранных клубов в истории КХЛ».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Исламхан договорился о контракте с клубом российской премьер-лиги
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно
Почему «Локомотив» хочет поменять Семина на Николича
Великий гол Буре в 1991-м. Он впервые забил на глазах у Гретцки
Тайсон получил три предложения на миллион долларов для камбэка
В Испании оценили исходящую от Смолова опасность
Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тысячу рублей
Названа сборная худших легионеров «Реала» за всю историю клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь