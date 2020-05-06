Минское «Динамо» ищет спонсоров для выполнения условий регламента КХЛ

«Участие белорусского клуба в КХЛ является одной из приоритетных задач для развития игроков, в том числе для подготовки национальной сборной к крупнейшим международным соревнованиям. В настоящее время минское “Динамо” проводит политику привлечения молодых белорусских игроков, выступление в одной из сильнейших лиг мира способно развить их потенциал, — сообщили в пресс-службе. — Руководством “Динамо” ведется работа по привлечению партнеров и спонсоров как для комплектования конкурентоспособного состава на предстоящий сезон, так и для выполнения всех условий регламента лиги. Генеральный директор “Динамо” Дмитрий Басков, также занимающий пост зампреда федерации хоккея, входит в состав совета директоров КХЛ, где представляет не только интересы клуба, но и интересы всего белорусского хоккея».