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13:41 (мск), источник: ТАСС

Минское «Динамо» ищет спонсоров для выполнения условий регламента КХЛ

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Минское «Динамо» ведет работу по привлечению спонсоров как для комплектования состава, так и для выполнения условий регламента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии.

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Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков сообщил порталу Tut.by о долгах по зарплатам в клубе, которые помешали подписать новый контракт с одним из лидеров команды нападающим Андреем Костицыным.

«Участие белорусского клуба в КХЛ является одной из приоритетных задач для развития игроков, в том числе для подготовки национальной сборной к крупнейшим международным соревнованиям. В настоящее время минское “Динамо” проводит политику привлечения молодых белорусских игроков, выступление в одной из сильнейших лиг мира способно развить их потенциал, — сообщили в пресс-службе. — Руководством “Динамо” ведется работа по привлечению партнеров и спонсоров как для комплектования конкурентоспособного состава на предстоящий сезон, так и для выполнения всех условий регламента лиги. Генеральный директор “Динамо” Дмитрий Басков, также занимающий пост зампреда федерации хоккея, входит в состав совета директоров КХЛ, где представляет не только интересы клуба, но и интересы всего белорусского хоккея».

«Динамо» выступает в КХЛ с самого первого сезона лиги. Лучшим результатом команды является выход в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах.

В начале апреля о своем неучастии в сезоне-2020/21 объявил «Адмирал», так как профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостановили заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

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