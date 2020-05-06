Чемпион мира по хоккею Бурмистров вернулся в «Ак Барс»
Нападающий Александр Бурмистров стал хоккеистом казанского «Ак Барса», сообщается на официальном сайте команды.
Нападающий Александр Бурмистров стал хоккеистом казанского «Ак Барса», сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, 28-летний хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.
«Очень рад вернуться домой — в Казань, в “Ак Барс”. Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей. Думаю, что “Ак Барс” будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров.
«Бурмистров — воспитанник нашего клуба: у игрока было желание вернуться домой, “Ак Барс” был заинтересован в нём. Это хороший центрфорвард, здорово играющий и в атаке, и в обороне. Он любит активный, интенсивный хоккей, хорошо владеет шайбой и имеет победный опыт выступления в Кубке Гагарина с “Ак Барсом” — это очень важно», — отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.
Бурмистров в прошлом сезоне выступал за уфимский «Салават Юлаев», провел в регулярном чемпионате и