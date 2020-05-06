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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира по хоккею Бурмистров вернулся в «Ак Барс»

Нападающий Александр Бурмистров стал хоккеистом казанского «Ак Барса», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, 28-летний хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.

«Очень рад вернуться домой — в Казань, в “Ак Барс”. Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей. Думаю, что “Ак Барс” будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров.

«Бурмистров — воспитанник нашего клуба: у игрока было желание вернуться домой, “Ак Барс” был заинтересован в нём. Это хороший центрфорвард, здорово играющий и в атаке, и в обороне. Он любит активный, интенсивный хоккей, хорошо владеет шайбой и имеет победный опыт выступления в Кубке Гагарина с “Ак Барсом” — это очень важно», — отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Бурмистров в прошлом сезоне выступал за уфимский «Салават Юлаев», провел в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 64 матча, заработал 20 очков (7 голов + 13 результативных передач). В составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18, ранее играл в НХЛ за «Ванкувер», «Аризону», «Виннипег» и «Атланту», в составе сборной России стал чемпионом мира в 2014 году.

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