Чемпион мира по хоккею Бурмистров вернулся в «Ак Барс»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, 28-летний хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.

«Очень рад вернуться домой — в Казань, в “Ак Барс”. Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей. Думаю, что “Ак Барс” будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров.

«Бурмистров — воспитанник нашего клуба: у игрока было желание вернуться домой, “Ак Барс” был заинтересован в нём. Это хороший центрфорвард, здорово играющий и в атаке, и в обороне. Он любит активный, интенсивный хоккей, хорошо владеет шайбой и имеет победный опыт выступления в Кубке Гагарина с “Ак Барсом” — это очень важно», — отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.