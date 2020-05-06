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15:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Да Коста стал игроком «Ак Барса»

Нападающий Стефан Да Коста заключил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 30-летним французом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В сезоне-2019/20 Да Коста провел за «Локомотив» 64 матча и набрал 40 (17+23) очков.

«Да Коста — форвард с большим опытом выступления в КХЛ: в каждом из клубов в России он был лидером, много забивал, отдавал. Рассчитываем, что он поможет усилить нашу команду, добавить вариативности при игре в большинстве. Важно, что это праворукий нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова пресс-служба казанцев.

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