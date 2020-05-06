Да Коста стал игроком «Ак Барса»

«Да Коста — форвард с большим опытом выступления в КХЛ: в каждом из клубов в России он был лидером, много забивал, отдавал. Рассчитываем, что он поможет усилить нашу команду, добавить вариативности при игре в большинстве. Важно, что это праворукий нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова пресс-служба казанцев.