«Локомотив» подписал контракт на два года с Алексеем Марченко
«Локомотив» подписал контракт на два года с защитником Алексеем Марченко, сообщили РИА Новости в
«Локомотив» подписал контракт на два года с защитником Алексеем Марченко, сообщили РИА Новости в
Марченко в сезоне КХЛ-2019/20 провел 64 матча за московский ЦСКА в регулярном чемпионате и
Марченко — олимпийский чемпион Пхенчхана, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. В составе ЦСКА Марченко стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.
Марченко с 2014 по 2017 год выступал за океаном за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». В общей сложности хоккеист провел 121 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач.