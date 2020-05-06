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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» подписал контракт на два года с Алексеем Марченко

«Локомотив» подписал контракт на два года с защитником Алексеем Марченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Марченко в сезоне КХЛ-2019/20 провел 64 матча за московский ЦСКА в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал 22 очка (6 шайб + 16 передач) при показателе полезности «плюс 30». Всего в КХЛ на счету 28-летнего защитника 77 очков (16+61) в 300 матчах за ЦСКА.

Марченко — олимпийский чемпион Пхенчхана, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. В составе ЦСКА Марченко стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

Марченко с 2014 по 2017 год выступал за океаном за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». В общей сложности хоккеист провел 121 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач.

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