«Локомотив» подписал контракт на два года с Алексеем Марченко

Источник: Спорт РИА Новости

Марченко в сезоне КХЛ-2019/20 провел 64 матча за московский ЦСКА в регулярном чемпионате и плей-офф, набрал 22 очка (6 шайб + 16 передач) при показателе полезности «плюс 30». Всего в КХЛ на счету 28-летнего защитника 77 очков (16+61) в 300 матчах за ЦСКА.

Марченко — олимпийский чемпион Пхенчхана, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. В составе ЦСКА Марченко стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.