«Металлург» расторг контракт с Евгением Бирюковым
«Металлург» и защитник Евгений Бирюков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте магнитогорского хоккейного клуба.
«Металлург» и защитник Евгений Бирюков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте магнитогорского хоккейного клуба.
Бирюков в сезоне КХЛ-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате и
В составе «Металлурга» Бирюков дважды завоевал Кубок Гагарина. Вместе со сборной России он выиграл золото чемпионата мира 2012 года, а также стал серебряным призером мирового первенства 2015 года.