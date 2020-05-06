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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» расторг контракт с Евгением Бирюковым

«Металлург» и защитник Евгений Бирюков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте магнитогорского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бирюков в сезоне КХЛ-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего в КХЛ на счету 34-летнего хоккеиста 128 очков (22 шайбы +106 передач) в 779 встречах.

В составе «Металлурга» Бирюков дважды завоевал Кубок Гагарина. Вместе со сборной России он выиграл золото чемпионата мира 2012 года, а также стал серебряным призером мирового первенства 2015 года.

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