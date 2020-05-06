Знарок — любимый тренер хоккеистов КХЛ
КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать любимого тренера.
КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать любимого тренера.
Безоговорочным победителем голосования стал главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок, за него проголосовали более 20% хоккеистов.
В пятерку вошли Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов. Среди вариантов ответа также были Анатолий Тарасов, Кен Хичкок, Скотти Боумэн, Милош Ржига, Джон Купер.