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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок — любимый тренер хоккеистов КХЛ

КХЛ предложила хоккеистам на условиях анонимности назвать любимого тренера.

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Источник: Спорт-Экспресс

Безоговорочным победителем голосования стал главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок, за него проголосовали более 20% хоккеистов.

В пятерку вошли Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов. Среди вариантов ответа также были Анатолий Тарасов, Кен Хичкок, Скотти Боумэн, Милош Ржига, Джон Купер.

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