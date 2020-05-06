Бывший форвард клуба НХЛ «Монреаль» Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»

В последних двух сезонах Костицын представлял минское «Динамо». По итогам прошедшего регулярного чемпионата он набрал 34 (17 голов + 17 передач) очка в 60 матчах.

В Национальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Монреаль» и «Нэшвилл», за семь сезонов он сыграл в 398 матчах и набрал 222 (103+119) очка. Также Костицын играл за клубы российские ЦСКА, «Атлант» (Московская область), «Трактор» (Челябинск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Сочи», китайский «Куньлунь», белорусские «Полимир», «Юность-Минск», «Витебск».