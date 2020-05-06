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17:55 (мск), источник: ТАСС

Бывший форвард клуба НХЛ «Монреаль» Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»

ТАСС, 6 мая. Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 35-летним игроком рассчитан на один сезон.

В последних двух сезонах Костицын представлял минское «Динамо». По итогам прошедшего регулярного чемпионата он набрал 34 (17 голов + 17 передач) очка в 60 матчах.

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В Национальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Монреаль» и «Нэшвилл», за семь сезонов он сыграл в 398 матчах и набрал 222 (103+119) очка. Также Костицын играл за клубы российские ЦСКА, «Атлант» (Московская область), «Трактор» (Челябинск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Сочи», китайский «Куньлунь», белорусские «Полимир», «Юность-Минск», «Витебск».

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