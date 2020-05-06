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18:25 (мск), источник: ТАСС

Защитник Антипин после девяти сезонов покинул клуб КХЛ «Металлург»

ТАСС, 6 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» по обоюдному согласию завершил сотрудничество с защитником Виктором Антипиным. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

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27-летний Антипин является воспитанником клуба. За девять сезонов он провел 471 матч в КХЛ, в которых набрал 184 (69 голов + 115 передач) очка. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и был признан лучшим защитником финальной серии 2014 года.

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Будучи игроком «Металлурга» он провел за сборную России 60 встреч, записав на свой счет 16 (3+13) очков. Антипин является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В сезоне-2017/18 россиянин играл в Национальной хоккейной лиге за «Баффало». В 47 матчах за клуб он отметился десятью голевыми передачами.

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