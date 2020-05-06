Защитник Антипин после девяти сезонов покинул клуб КХЛ «Металлург»

27-летний Антипин является воспитанником клуба. За девять сезонов он провел 471 матч в КХЛ, в которых набрал 184 (69 голов + 115 передач) очка. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и был признан лучшим защитником финальной серии 2014 года.