Финская угроза. Что «Барыс» может подсмотреть у конкурента по Восточной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Доверял финским исполнителям и Андрей Скабелка в «Барысе» — ведущие роли на льду исполняли защитник Атте Охтамаа (7+16) и Ииро Пакаринен (5+6). Возможно, что и в следующем сезоне мы увидим квалифицированных финских игроков.

Подобную ставку сделали в новосибирской «Сибири» — в основе выступали сразу четыре финских хоккеиста, а клубы могли встретиться во втором круге Кубка Гагарина.

Основным вратарем был 30-летний Харри Сятери (процент отраженных бросков — 92,7, коэффициент надежности — 2,07), и практически не уступил Эдди Паскуале (93,3 и 1,95). 28-летний Юрки Йокипакка (4+32) выдал сезон на уровне Даррена Дица (14+21), но если второй забивал, то первый чаще ассистировал.

В атаке у «Сибири» больше всех внимания также привлекали финские исполнители — 31-летний Микаэль Руохамаа (14+33), 32-летний Юусо Пуустинен (23+18) и 32-летний Юкка Пельтола (9+14).

Есть в Лиге и другие сильные финские игроки — ранее мы предложили рассмотреть 29-летнего голкипера «Адмирала» Юхо Олкинуора, который против «Барыса» выдал отличные матчи.

Возможно, с приходом Ари-Пекки Селина или другого специалиста из Финляндии клуб пригласит трех-четырех исполнителей из этой страны. В КХЛ они вполне успешны, и могут посостязаться в продуктивности в североамериканскими конкурентами.