Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу, — говорится в сообщении. — Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров не существует. В связи с этим лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона-2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1−8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом».

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Отмечается, что на утверждение совета директоров КХЛ будет вынесена поправка в регламент об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров в сезоне-2019/20. Согласно нынешнему регламенту, чемпион и призеры первенства России определяются по итогам плей-офф.

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил уверенность, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу.