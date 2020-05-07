Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина
ТАСС, 7 мая. Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран
ТАСС, 7 мая. Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20, который не был доигран
КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона
«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по
Отмечается, что на утверждение совета директоров КХЛ будет вынесена поправка в регламент об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров в сезоне-2019/20. Согласно нынешнему регламенту, чемпион и призеры первенства России определяются по итогам
«Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить, — напомнил он. — Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей, но несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд