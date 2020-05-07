«Барыс» разоблачили с фейком про Селина

Источник: РИА "Новости"

Новость о том, что Селин входит в число кандидатов, появилась на официальном сайте казахстанского клуба несколько дней назад. Позже сам финский специалист обвинил «Барыс» в спекуляции.

«Две-три недели назад мне позвонили из “Барыса”. Ничего не обсуждалось, и ничего не происходит. Я сказал, что у Селина еще два года действующего контракта. Я очень удивлен той информации, которую опубликовал “Барыс”. Между нами нет никаких переговоров, и я не понимаю, что “Барыс” хочет сделать», — сказал агент тренера Кристер Каукинен.

«Мы связались с пресс-секретарем “Барыса”, который представился как Джон (вероятно, речь идет о Евгении Акманове). Сначала он сказал, что Селин находится в числе кандидатов на пост главного тренера. День спустя он поправился и сказал, что Селин уже не в списке и финскими тренерами “Барыс” не интересуется. Почему “Барыс” дал такую новость только на основании того, что был один звонок агенту? Четкий ответ трудно получить. КХЛ дезорганизована, в клубах много суеты. На “Барыс” в последнее время оказывалось большое давление, так как от них ушел Андрей Скабелка. Возможно, рассказав о Селине как о “кандидатуре” на должность наставника, “Барыс” выиграл время и сделал так, чтобы легче было найти себе другого тренера», — отметил Хуттунен.

Напомним, Селин возглавлял столичный клуб и сборную Казахстана в сезоне-2013/14. Имея двухлетний контракт, после первого успешного сезона Селин тем не менее был уволен, так как национальная команда не смогла закрепиться в элите на чемпионате мира.