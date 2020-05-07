«Барыс» разоблачили с фейком про Селина
Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен рассказал, как его журналисты попытались уточнить информацию об интересе «Барыса» к тренеру
Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен рассказал, как его журналисты попытались уточнить информацию об интересе «Барыса» к тренеру
Новость о том, что Селин входит в число кандидатов, появилась на официальном сайте казахстанского клуба несколько дней назад. Позже сам финский специалист обвинил «Барыс» в спекуляции.
«Две-три недели назад мне позвонили из “Барыса”. Ничего не обсуждалось, и ничего не происходит. Я сказал, что у Селина еще два года действующего контракта. Я очень удивлен той информации, которую опубликовал “Барыс”. Между нами нет никаких переговоров, и я не понимаю, что “Барыс” хочет сделать», — сказал агент тренера Кристер Каукинен.
«Мы связались с
Напомним, Селин возглавлял столичный клуб и сборную Казахстана в сезоне-2013/14. Имея двухлетний контракт, после первого успешного сезона Селин тем не менее был уволен, так как национальная команда не смогла закрепиться в элите на чемпионате мира.
«Барыс» начал искать нового тренера после того, как не смог договориться со Скабелкой о продолжении сотрудничества. За два сезона под его руководством казахстанский клуб показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг