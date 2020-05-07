Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Виктором Антипиным

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Петербургский СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина 27-летним защитником Виктором Антипиным, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Наверх

Соглашение с хоккеистом сборной России рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В петербургский клуб Антипин перешел в качестве свободного агента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антипин — воспитанник школы магнитогорского «Металлурга». Он выступал за «Магнитку» на протяжении всей карьеры в КХЛ, за исключением сезона-2017/18, который он провел в НХЛ в составе «Баффало». За главную команду магнитогорцев Антипин дебютировал в сезоне-2010/11 и с тех пор сыграл за «Магнитку» в КХЛ 471 матч, забросил 69 шайб и отдал 115 голевых передач.

В составе сборной России Антипин становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92
57-летний Эвандер Холифилд объявил о возвращении в бокс
Емельяненко обесценил победы Кличко
«Русская ракета» в невесомости. Что грозит Трусовой
Список кандидатов в сборную России по биатлону хотят сократить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь