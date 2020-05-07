СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Виктором Антипиным

Соглашение с хоккеистом сборной России рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В петербургский клуб Антипин перешел в качестве свободного агента.

Антипин — воспитанник школы магнитогорского «Металлурга». Он выступал за «Магнитку» на протяжении всей карьеры в КХЛ, за исключением сезона-2017/18, который он провел в НХЛ в составе «Баффало». За главную команду магнитогорцев Антипин дебютировал в сезоне-2010/11 и с тех пор сыграл за «Магнитку» в КХЛ 471 матч, забросил 69 шайб и отдал 115 голевых передач.