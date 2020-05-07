Засыпали миллионами. 10 лучших сделок после открытия трансферного окна в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2019/2020 теперь уже официально не будет доигран, но трансферное окно и переходы никто не отменял. Рассказываем про главные сделки на старте трансферной кампании клубов КХЛ.

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з. Алексей Марченко — из ЦСКА в «Локомотив»

Жёсткий потолок зарплат в КХЛ даёт о себе знать. ЦСКА не смог сохранить в своих рядах защитника Алексея Марченко, в результате чего глаз на россиянина положил «Локомотив». Прошла информация, что в год (контракт подписан на два года) Марченко будет зарабатывать в Ярославле 75 млн руб. Хорошее жалование! Посмотрим, как Алексей проявит себя на льду.

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з. Михаил Пашнин — из «Салавата Юлаева» в «Металлург»

«Магнитка» официально объявила о заключении двухлетнего контракта с силовым защитником Пашниным. «Салават» хотел сохранить Михаила в своих рядах, интерес к игроку был и со стороны «Авангарда», однако «Металлург» оказался самым настойчивым и предложил Пашнину лучшие условия. Для команды Ильи Воробьёва это однозначное усиление.

н. Андре Петерссон — из «Динамо» М в «Локомотив»

Ещё одно мощное подписание ярославского клуба. Петерссон, как и Марченко, получил двухлетний контракт с зарплатой в 75 млн руб. в год. В «Динамо» скандинав играл в первом звене с Шипачёвым и Яшкиным, где активно набирал очки. Теперь нужно будет отрабатывать в «Локомотиве». С Андреем Скабелкой форвард давно прекрасно знаком, поэтому тренерский штаб «Локомотива» знает, как использовать Петерссона правильно.

з. Атте Охтамаа — из «Барыса» в «Локомотив»

Отметим и ещё одну сделку с участием «Локомотива».

Финский защитник Охтамаа прекрасно знаком любителям КХЛ ещё по выступлению за «Ак Барс», с которым Охтамаа завоёвывал Кубок Гагарина. Здорово финн играл и в «Барысе», а теперь воссоединится со Скабелкой в «Локомотиве».

По появившейся в прессе информации, зарплата игрока сборной Суоми составит 50 млн руб. в год.

н. Стефан Да Коста — из «Локомотива» в «Ак Барс»

Помимо трансферов «на вход», у «железнодорожников» есть и трансферы «на выход». Покинул Ярославль французский центральный нападающий Стефан Да Коста, который усилил «Ак Барс». Да Коста знаком с главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым по совместной работе в ЦСКА. Требования российского специалиста хоккеисту известны, поэтому его адаптация в «Ак Барсе» не должна затянуться.

Корбан Найт в одном из матчей. | Источник: РИА

н. Корбан Найт — из «Барыса» в «Авангард»

«Барыс» в нынешнем межсезонье несёт серьёзные потери. Канадский форвард Корбан Найт, отлично играющий в силовой хоккей и здорово работающий на вбрасываниях, перебирается в подмосковную Балашиху. В услугах Найта был заинтересован лично главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Пожелание Хартли руководством омского клуба выполнено, теперь дело за самим тренером и хоккеистом.

з. Виктор Антипин — из «Металлурга» в СКА

Экс-защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин подписал контракт со СКА. Конечно, по 125 млн руб. в год, как это было в Магнитогорске, никто Антипину теперь платить не будет, но и обижать в финансовом плане россиянина точно не станут. Антипину нужно было перезагрузить свою карьеру, он получил двухлетнее соглашение, теперь пришло время его отрабатывать.

Захар Арзамасцев в одном из матчей. | Источник: РИА

з. Захар Арзамасцев — из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

Арзамасцев долгое время выступал в Уфе, принёс «Салавату» много пользы, но теперь решил продолжить карьеру в «Автомобилисте», где Захару предложили солидные условия. Посмотрим, как российского защитника будет использовать канадский тренер Билл Питерс. Потенциал у Захара по-прежнему большой, хотя без спадов, конечно, тоже не обходится.

з. Егор Мартынов — из «Авангарда» в «Металлург»

«Магнитка» практически полностью решила обновить свою защитную линию. Из «Авангарда» в Магнитогорск перебирается защитник Егор Мартынов, способный добавить уральскому клубу надёжности и стабильности в обороне. Мартынов — хороший и обученный хоккеист, который точно не станет лишним в «Металлурге». Главное — обходиться без травм.

н. Андрей Локтионов — из «Металлурга» в ЦСКА

Конечно, в условиях жёсткого потолка зарплат никто засыпать сумасшедшими деньгами Локтионова не будет, да и прошлый сезон в Магнитогорске у нападающего оказался провальным. Однако учитывая, что стороны договорились достаточно быстро, зарплата в ЦСКА Андрея полностью устроила. Работать придётся много, так как у Игоря Никитина не забалуешь.