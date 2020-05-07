Засыпали миллионами. 10 лучших сделок после открытия трансферного окна в КХЛ
Большую активность проявляет «Локомотив», но и другие команды стараются не отставать.
Большую активность проявляет «Локомотив», но и другие команды стараются не отставать.
Сезон-2019/2020 теперь уже официально не будет доигран, но трансферное окно и переходы никто не отменял. Рассказываем про главные сделки на старте трансферной кампании клубов КХЛ.
Жёсткий потолок зарплат в КХЛ даёт о себе знать. ЦСКА не смог сохранить в своих рядах защитника Алексея Марченко, в результате чего глаз на россиянина положил «Локомотив». Прошла информация, что в год (контракт подписан на два года) Марченко будет зарабатывать в Ярославле 75 млн руб. Хорошее жалование! Посмотрим, как Алексей проявит себя на льду.
«Магнитка» официально объявила о заключении двухлетнего контракта с силовым защитником Пашниным. «Салават» хотел сохранить Михаила в своих рядах, интерес к игроку был и со стороны «Авангарда», однако «Металлург» оказался самым настойчивым и предложил Пашнину лучшие условия. Для команды Ильи Воробьёва это однозначное усиление.
Ещё одно мощное подписание ярославского клуба. Петерссон, как и Марченко, получил двухлетний контракт с зарплатой в 75 млн руб. в год. В «Динамо» скандинав играл в первом звене с Шипачёвым и Яшкиным, где активно набирал очки. Теперь нужно будет отрабатывать в «Локомотиве». С Андреем Скабелкой форвард давно прекрасно знаком, поэтому тренерский штаб «Локомотива» знает, как использовать Петерссона правильно.
Отметим и ещё одну сделку с участием «Локомотива».
По появившейся в прессе информации, зарплата игрока сборной Суоми составит 50 млн руб. в год.
Помимо трансферов «на вход», у «железнодорожников» есть и трансферы «на выход». Покинул Ярославль французский центральный нападающий Стефан Да Коста, который усилил «Ак Барс». Да Коста знаком с главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым по совместной работе в ЦСКА. Требования российского специалиста хоккеисту известны, поэтому его адаптация в «Ак Барсе» не должна затянуться.
«Барыс» в нынешнем межсезонье несёт серьёзные потери. Канадский форвард Корбан Найт, отлично играющий в силовой хоккей и здорово работающий на вбрасываниях, перебирается в подмосковную Балашиху. В услугах Найта был заинтересован лично главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Пожелание Хартли руководством омского клуба выполнено, теперь дело за самим тренером и хоккеистом.
Арзамасцев долгое время выступал в Уфе, принёс «Салавату» много пользы, но теперь решил продолжить карьеру в «Автомобилисте», где Захару предложили солидные условия. Посмотрим, как российского защитника будет использовать канадский тренер Билл Питерс. Потенциал у Захара
«Магнитка» практически полностью решила обновить свою защитную линию. Из «Авангарда» в Магнитогорск перебирается защитник Егор Мартынов, способный добавить уральскому клубу надёжности и стабильности в обороне. Мартынов — хороший и обученный хоккеист, который точно не станет лишним в «Металлурге». Главное — обходиться без травм.
Конечно, в условиях жёсткого потолка зарплат никто засыпать сумасшедшими деньгами Локтионова не будет, да и прошлый сезон в Магнитогорске у нападающего оказался провальным. Однако учитывая, что стороны договорились достаточно быстро, зарплата в ЦСКА Андрея полностью устроила. Работать придётся много, так как у Игоря Никитина не забалуешь.
Павел Панышев