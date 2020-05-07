Знарок — самый любимый тренер у игроков. Перед ним извинялся Овечкин, он грустил из-за Капризова
Его обожают все хоккеисты.
Его обожают все хоккеисты.
В отсутствие хоккея КХЛ решила провести анонимный опрос среди хоккеистов с целью получить ответы на самые интересные вопросы про тренеров, самых неудобных соперников и самых опасных оппонентов. Было опрошено более 200 игроков из всех клубов КХЛ. Первые результаты лига уже опубликовала на своем сайте. Так, самым любимым тренером хоккеистов стал Олег Знарок. За него проголосовали более 20% хоккеистов. В пятерку любимых тренеров также попали Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов, за каждого из них пришлось около 5% голосов. Нет ничего удивительного, что нынешний тренер «Спартака» победил с гигантским отрывом. Именно на отношениях со своими хоккеистами держатся всего его профессиональные успехи.
На протяжении двух лет работы Знарка в СКА я бывала на всех домашних матчах армейцев. За это время успела пообщаться почти со всеми игроками из команды. Плюс он тренировал в это время сборную, на турниры которой я тоже регулярно приезжала. И ни один хоккеист в тот период, с кем работал Олег Валерьевич, не сказал тренере ничего плохого. Даже не под запись и не для интервью. До и после этого мне не приходилось слышать негативные отзывы. Показательным моментом было и то, что в этом году, общавшись с игроками «Спартака», они все в один голос с невероятным воодушевлением рассказывали о своем наставнике. И это, конечно, уникальный случай.
За годы работы в сборной у Знарка были неприятные истории с игроками: вспомните ситуации с Якуповым, Радуловым и Бурдасовым. Но там был замешан не столько тренер, сколько руководство ФХР. Сам наставник никогда не шел на конфликт с игроками. В своих командах он создавал семейную атмосферу, которая мотивировала всех идти к победам. Молодые игроки его обожают и мечтают работать с ним, более опытные ребята безмерно уважают и считают своим долгом выкладываться на сто процентов. Три года назад Овечкин вылетел из
Важно, что Знарок всегда отвечал игрокам тем же. В общении с прессой он всегда защищал своих ребят и остро реагировал на критические статьи о их игре. Три года назад, отцепив от сборной юного Капризова, он честно сказал журналистам: «После этого я сел в номере и сидел часа три. В такие моменты всегда жалко ребят, с которыми расстаешься». Поверьте, тренер не преувеличивал. Не шутил и не иронизировал он и когда говорил о своих эмоциях перед Олимпиадой в Южной Корее: «Когда объявили, что у нас пять человек не получили приглашения, естественно, ребята расстроились. Очень переживали за тех, кто не поедет. Даже слезы были».
Посторонним редко выпадает возможность узнать, что происходит в раздевалке команд, как тренер общается со своими подопечными. Вполне возможно, мы многого не знаем об отношениях Знарка со своими игроками. Но
— Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чем договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю спасибо. У нас отличная команда, я вас благодарю.
Лучше и не скажешь. Да и вопросов, почему Знарок самый любимый тренер среди игроков, больше не осталось.
Дарья Тубольцева