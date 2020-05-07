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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» сконцентрируется на подготовке молодых россиян в ближайшие годы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Основной задачей спортивной деятельности хоккейного клуба «Сочи» в ближайшие годы станет подготовка и развитие молодых российских игроков, об этом говорится в заявлении на сайте «Сочи».

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«В соответствии с утвержденной руководством ХК “Сочи” концепцией развития, в ближайшие сезоны спортивная деятельность клуба будет направлена, прежде всего, на подготовку и развитие молодых российских игроков», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, новая концепция также предусматривает увеличение внимания к индивидуальной работе с хоккеистами, единые требования к игровой модели во всех командах системы клуба, использование опыта лучших зарубежных специалистов, современных методик физической подготовки, диетологии и восстановления хоккеистов.

«Сочи» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, команда четыре раза выходила в плей-офф, однако ни разу не смогла преодолеть первый раунд.

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