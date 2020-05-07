«Сочи» сконцентрируется на подготовке молодых россиян в ближайшие годы

«В соответствии с утвержденной руководством ХК “Сочи” концепцией развития, в ближайшие сезоны спортивная деятельность клуба будет направлена, прежде всего, на подготовку и развитие молодых российских игроков», — говорится в заявлении.

Как отмечается, новая концепция также предусматривает увеличение внимания к индивидуальной работе с хоккеистами, единые требования к игровой модели во всех командах системы клуба, использование опыта лучших зарубежных специалистов, современных методик физической подготовки, диетологии и восстановления хоккеистов.