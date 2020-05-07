«Сочи» подтвердил назначение Зюзина спортивным директором клуба

Экс-хоккеист санкт-петербургского СКА Зюзин сменил на этом посту Сергея Гомоляко, который продолжит работу в системе клуба в качестве профессионального скаута.

В обязанности Зюзина будет входить организация и руководство спортивной деятельностью «Сочи», селекционной и аналитической службой, создание необходимых условий для реализации новой концепции спортивного развития клуба, учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Зюзин, воспитанник уфимского хоккея, работал в качестве тренера «Салавата Юлаева» с 2015 по 2016 год. В ходе карьеры игрока выступал в НХЛ, в КХЛ играл за СКА и подмосковный «Атлант».