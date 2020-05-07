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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» подтвердил назначение Зюзина спортивным директором клуба

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Андрей Зюзин занял должность спортивного директора хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.

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Экс-хоккеист санкт-петербургского СКА Зюзин сменил на этом посту Сергея Гомоляко, который продолжит работу в системе клуба в качестве профессионального скаута.

Во время загрузки произошла ошибка.

В обязанности Зюзина будет входить организация и руководство спортивной деятельностью «Сочи», селекционной и аналитической службой, создание необходимых условий для реализации новой концепции спортивного развития клуба, учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Зюзин, воспитанник уфимского хоккея, работал в качестве тренера «Салавата Юлаева» с 2015 по 2016 год. В ходе карьеры игрока выступал в НХЛ, в КХЛ играл за СКА и подмосковный «Атлант».

Ранее о назначении Зюзина спортивным директором «Сочи» сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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