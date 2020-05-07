«Сочи» подтвердил назначение Зюзина спортивным директором клуба
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Андрей Зюзин занял должность спортивного директора хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Андрей Зюзин занял должность спортивного директора хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
В обязанности Зюзина будет входить организация и руководство спортивной деятельностью «Сочи», селекционной и аналитической службой, создание необходимых условий для реализации новой концепции спортивного развития клуба,
Зюзин, воспитанник уфимского хоккея, работал в качестве тренера «Салавата Юлаева» с 2015 по 2016 год. В ходе карьеры игрока выступал в НХЛ, в КХЛ играл за СКА и подмосковный «Атлант».
Ранее о назначении Зюзина спортивным директором «Сочи» сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.