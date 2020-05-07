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7 мая, источник: Чемпионат.com

Защитник Олег Евенко подписал контракт с «Трактором»

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко подписал контракт с «Трактором», информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.

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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Евенко принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности «-14» и 91 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 36 секунд за матч.

Евенко подписал контракт с минским клубом перед стартом сезона-2018/2019. До этого белорусский хоккеист четыре сезона провёл в АХЛ, выступая за «Адирондак Флэймз», «Лэйк Эри Монстерз», «Кливленд Монстерз» и «Стоктон Хит». В течение карьеры хоккеист четыре раза принимал участие в чемпионатах мира (2014−2017).

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